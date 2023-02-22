После блекаутов. Операторы назвали главные проблемы со связью в Украине

В Украине значительно улучшилась ситуация со светом: во многих регионах его отключают теперь гораздо реже. Но все еще остается много проблем, и при отключениях электричества исчезает и мобильная связь.

РБК-Украина спросило у операторов, как сейчас, спустя несколько месяцев после начала обстрелов врагом критической инфраструктуры, обстоят дела со связью во время отключения света.

Где еще есть проблемы со связью: что говорят операторы

Ситуация с исчезновением мобильной связи и интернета во время блекаутов сильно отличается в зависимости от местонахождения человека, плотности застройки микрорайона и количества абонентов в радиусе действия ближайшей базовой станции.

Проблемы со связью возникают, когда во многих районах или даже во всех городах одновременно нет питания. В lifecell сейчас действуют более 9000 базовых станций по всей Украине, и во время массовых отключений физически невозможно организовать для каждой бригаду, которая привезет генератор, будет обеспечивать заправку топливом и охрану, рассказали РБК-Украина в компании.

"Поэтому мы оборудовали генераторами и обеспечили постоянную работу наиболее важных участков – узловых опорных сайтов. Они могут поддерживать наибольший процент покрытия. Также продолжаем закупать и устанавливать дополнительные батареи и генераторы на технологических площадках, чтобы постоянно увеличивать процент сети, которая будет работать на автономном питании во время отключений электроэнергии", – прокомментировали в пресс-службе.

Все оборудование, кроме оптоволокна, требует электропитания, и его отсутствие – критическое для работы сети. Операторы предпринимают различные меры, чтобы обеспечить связь, несмотря на отключение электроэнергии, рассказала руководитель отдела по связям с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

Фото: ДТЭК ремонтирует оборудование линий электропередач после обстрела РФ (Getty Images)

"Базовые станции оснащены резервными аккумуляторами. Они включаются автоматически, когда исчезает свет. Однако батарей в среднем хватает на 4-5 часов работы. А затем их нужно заряжать (как пауэрбанки). На полную подзарядку нужно до 20 часов. Поэтому используем любые альтернативные источники питания от дизель-генераторов до солнечных панелей, но такое оборудование есть не везде, а только на критически важных узловых объектах", – объяснила она.

Сейчас инженеры продолжают улучшать работу сети в условиях отключения света, рассказали в компании "Киевстар". Для этого закупили и установили 16 000 аккумуляторных батарей, привлекают дополнительно более 1300 генераторов.

"Капитальные расходы "Киевстар" в 2022 году составили почти 4 миллиарда гривен. Это средства, которые пошли на восстановление разрушенной сети, строительство новых базовых станций и модернизацию старых. Многие средства были потрачены на закупку аккумуляторов и генераторов для базовых станций, а также на бесперебойные источники питания для домашнего интернета", – добавили в "Киевстаре".

В 2023 году компания продолжила восстанавливать разрушенную сеть в Херсонской и Харьковской областях, где до 80% оборудования было полностью уничтожено. Там добавили, что готовятся увеличивать инвестиции, чтобы восстановить связь по всей территории Украины.

Как абонентам улучшить качество связи при отключениях света

Улучшить ситуацию при обесточивании помогает и умеренное пользование интернетом. Об этом операторы просят своих абонентов еще с начала массированных ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре.

Фото: Абонентов просят рационально использовать мобильный интернет в условиях отключений, чтобы интернета хватило на всех (Getty Images)

"При отключении света исчезает домашний Wi-Fi, и все сразу переходят на мобильный интернет. Это образует лавинообразную нагрузку на сеть. Это влияет на скорость мобильного интернета. Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, просим людей умеренно пользоваться услугами. К примеру, выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, не использовать видеохостинги, такие как YouTube, Netflix. Или установить низкое качество видео, по возможности уменьшить использование мобильного интернета", – советует Виктория Рубан.

Также операторы рекомендуют альтернативы мобильному интернету. В частности, оптический интернет. Он работает без света. Это так называемый гигабитный интернет по технологии gpon. Некоторые компании подключают его в больших городах.

На доступность и качество услуг влияет и национальный роуминг: сеть открыта для абонентов всех операторов.

"А это – втрое больше людей. Да и число блекаутов и их масштабы нельзя сравнить с мирным временем. В больших городах операторы договорились во время блекаутов поднимать связь в разных микрорайонах. Это делают во избежание ситуации, когда где-то есть три сети, а где-то – ни одной. Так что можем только с пониманием относиться к ситуации и не использовать во время блекаута "тяжелый" контент, чтобы всем хватило интернета", – резюмирует представитель "Vodafone Украина".