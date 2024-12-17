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После аварии танкеров РФ в Керченском проливе на побережье Кубани обнаружили нефтяные пятна

Архивное фото: в Керченском проливе на побережье Кубани обнаружили нефтяные пятна (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне пожаловались на загрязнение побережья Краснодарского края нефтью. Вероятно, она с танкеров, которые разбились в Керченском проливе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Как заявил Кондратьев, загрязнение растянулось на несколько десятков километров - от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.

"Утром во время мониторинга прибрежной зоны были зафиксированы пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяженности нескольких десятков километров", - заявил он.

Он рассказал, что над ликвидацией последствий загрязнения работают 267 специалистов и 50 единиц техники. В двух районах - Темрюкском и Анапском - развернуты оперативные штабы.

Местные публикуют фотографии и видео загрязненного побережья, на которых видно нефтяные пятна и пострадавших птиц.

В Украине оценили ущерб экосистеме Черного моря

В то же время Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценивает ущерб экосистеме Черного моря из-за утечки мазута в результате аварии российских танкеров в Керченском проливе в более 14 млрд долларов.

"Каждый из привлеченных органов активно работает над формированием доказательной базы и оценкой масштабов экологической катастрофы. Основные усилия направлены на документирование фактов загрязнения, моделирование распространения загрязнения и оценку его влияния на экосистемы", - заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Что предшествовало

Недавно в Керченском проливе утонули два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм.

Впоследствии представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, российские танкеры с нефтью начали тонуть рядом с Керченским проливом еще 15 декабря. Это произошло, потому что они вышли в море, не соблюдая требований судоходства.

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