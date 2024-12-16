В ВМС объяснили, почему российские танкеры потерпели катастрофу в Керченском проливе

Российские танкеры с нефтью начали тонуть рядом с Керченским проливом 15 декабря. Они вышли в море, не соблюдая требований судоходства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет "Суспільне".

"Те погодные условия, которые были на тот момент в море, были не теми, при которых они могли находиться в открытом море... Здесь как всегда россияне нарушили все, что могли нарушить", - заявил спикер.

По словам Плетенчука, сейчас в Черном и Азовском морях продолжается сезон штормов. Вероятно, он закончится к середине весны. Именно поэтому будет сложно выяснить все обстоятельства аварии, а россиянам будет трудно вытаскивать танкеры из воды.

Он также отметил, что такие условия затрудняют выходы и боевых кораблей Черноморского флота РФ из бухт и применение крылатых ракет.

Плетенчук отметил, что танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" - старые, им более 50 лет.

"Конечно перебрасывать российскую нефть или другие горюче-смазочные материалы для них важнее, чем соблюдение требований по безопасности гражданского судоходства", - подчеркнул Плетенчук.

Что предшествовало

На днях стало известно, что в Керченском проливе утонут два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм.

Стоит также напомнить, что это не первый случай, когда Россия потеряла свое судно.