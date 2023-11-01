После ареста мэра. Зеленский создал в Сумах военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Сумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области", - говорится в указе.
При этом президент поручил Генштабу ВСУ и Сумской ОГА принять меры, связанные с учреждением военной администрации.
Ее главой, согласно распоряжению президента Украины, стал заместитель председателя Сумской ОВА Алексей Дрозденко.
Украинские правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки 2 октября. Кроме него, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.
Правоохранители рассказали, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия. Их разоблачили "на горячем" при получении последнего транша - 1,4 млн грн.
Уже 3 октября ему сообщили о подозрении, а 9 октября Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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