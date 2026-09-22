После ампутации и плена вернулся в армию: ДШВ запускают проект для раненых бойцов

Продолжить службу после ранений

Проект "Проте_з ДШВ. Будь серед своїх" стартовал 21 сентября. Он был создан для военных после тяжелых ранений и протезирования, которые хотят продолжить службу в Силах обороны.

В рамках проекта военным предлагают направления службы, не предусматривающие работы непосредственно на передовой:

беспилотные системы;

HR;

логистика;

обеспечение, подготовка и обучение.

Подать заявку можно через страницу проекта, выбрав желаемое направление службы. После этого с кандидатом связывается рекрутер ДШВ.

В Десантно-штурмовых войсках подчеркивают, что протезирование само по себе не означает завершения службы: военные после ампутаций уже выполняют задачи, в частности, работают с беспилотными системами и наземными роботизированными комплексами.

Один из таких военных - Алексей Капелюшный, который поделился своей историей в интервью.

Потерял ногу, но продолжил держать позицию

Во время одного из боев Алексей Капелюшный оказался в окружении. После тяжелого ранения ноги военный был вынужден сам завершить ее ампутацию.

"Я понял, что нога мне очень мешает. Я ничего лучше не придумал, чем ее отрезать. Так я еще держал оборону где-то 2,5 часа", - рассказал Капелюшный.

После ранения его доставили в больницу в оккупированной Горловке. Там военному ампутировали ногу выше колена.

По словам Капелюшного, одна из санитарок больницы тайно приносила ему еду. Она сказала военному: "Здесь не все хотят в Россию, здесь ждут Украину".

Эту встречу десантник вспоминает и сегодня.

"Даже ради этого одного человека стоит освободить Горловку", - сказал он.

Плен и возвращение в Украину

После лечения Капелюшный попал в российский плен и прошел через Еленовку. Он рассказывает об избиениях, пытках украинских военнопленных и тяжелых условиях содержания.

Из плена десантник вернулся на костылях. По его словам, их он выменял на кусок хлеба. В то же время, военному удалось вынести информацию об украинских защитниках, которых удерживала Россия.

После обмена Капелюшный прошел лечение и протезирование, однако не оставил армию. Он вернулся на службу в Десантно-штурмовых войсках.

В ДШВ говорят, что истории Алексея Капелюшного и других военных должны показать более широкую проблему: после тяжелых ранений армия рискует терять людей с уникальным боевым опытом, хотя их знания и навыки могут быть востребованы на других должностях.

В рамках "Проте_з ДШВ. Будь серед своїх" ДШВ будут рассказывать истории военнослужащих 7-го корпуса быстрого реагирования и 8-го корпуса ДШВ, которые после ампутаций и других тяжелых ранений продолжают службу.