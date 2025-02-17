После 10 лет в серии: Mazda сняла с производства популярный городской хэтчбек

Продажи авто в Европе начались в апреле 2015 года. Хэтчбек также пережил обновление в 2019 году, а также в 2023-м, каждое обновление добавляло компактной машине дополнительные технологии.

"По мере того, как мы движемся к усилению электрификации наших автомобилей, Mazda 2 Hybrid удовлетворяет спрос потребителей в B-сегменте и является шагом на нашем пути к тому, чтобы все наши автомобили имели определенную форму электрификации до 2030 года", - отметили в Mazda, комментируя остановку производства "двойки".

Стоит отметить, что линейку бензиновых моторов представляют два четырехцилиндровых агрегата Skyactiv-G. Мощность начального мотора рабочим объемом 1,3 литра составляет 100 л.с. Второй бензиновый двигатель имеет рабочий объем 1,5 литра и в зависимости от настроек может развивать 90 или 115 л.с. мощности. В пару к представленным двигателям производитель предлагает 6-ступенчатые механическую и автоматическую коробки передач.