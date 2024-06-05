Отмечается, что Моди встретился с президентом Индии Драупади Мурму и подал заявление об отставке.

"Президент принял отставку и попросил премьер-министра и его коллег оставаться на своих постах до формирования нового правительства", - говорится в сообщении на странице президента Индии.

Нарендра Моди

Индийский политический и государственный деятель. Занимал должность премьер-министра Индии с 26 мая 2014 года, является лидером одной из двух ведущих общенациональных партий Индии под названием "Бхаратия джаната парти".

В 2001-2014 годах занимал должность главного министра штата Гуджарат. При этом Моди поддерживает контакты с российским диктатором Владимиром Путиным и после вторжения РФ в Украину занял нейтральную позицию. Также его страна увеличила закупки российской нефти и нефтепродуктов.

Моде может снова стать премьером

Также важно отметить, что отставка Моди с должности премьера является формальным шагом. На текущий момент у него есть все шансы снова стать премьером на следующие пять лет. Он объявил о победе на национальных выборах во вторник вечером.

"Победа Моди во вторник делает его первым лидером со времен премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, который добился третьего пятилетнего срока", - пишет CNN.

Моди с 2014 года смог добиться большого уровня популярности благодаря множеству программ развития и социального обеспечения.

CNN пишет, что под руководством Моди страна стала крупнейшей и самой быстрорастущей экономикой в мире и современной глобальной державой, добиваясь успехов в технологиях и космосе. Однако, несмотря на эти успехи, бедность и безработица среди молодежи сохраняются, особенно в сельской местности.