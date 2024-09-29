После 10 лет во главе НАТО. Почему Йенс Столтенберг уходит с должности и чем займется дальше

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Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг родился в норвежской столице Осло в 1959 году в семье известного политического деятеля Торвалла Столтенберга. Его отец возглавлял министерство иностранных дел Норвегии. Вместе со старшей сестрой Йенс с юных лет активно участвовал в общественных акциях Норвежской рабочей партии (НРП).

Во время учебы на экономическом факультете Университета Осло Столтенберг возглавил молодежное движение партии. Некоторое время работал журналистом ежедневного издания Arbeiderbladet, которое было связано с НРП.

Фото: Столтенберг работал в правительстве Норвегии (Getty Images)

В 1993 стал депутатом норвежского парламента, в том же году был назначен министром промышленности и энергетики, в 1996-1997 – министр финансов.

В 2002 году Столтенберг возглавил Норвежскую рабочую партию. Дважды был премьер-министром страны (2000–2001 и 2005–2013).

Во главе НАТО. Вызовы и достижения

В 2014 году Йенс Столтенберг сменил Андреса Фог Расмуссена в должности главы НАТО. Он стал первым генеральным секретарем Североатлантического альянса из Норвегии.

Столтенберг возглавлял НАТО на фоне обострения глобальной ситуации безопасности, в частности из-за российской агрессии, которая началась с аннексии Крыма и переросла в полномасштабную войну; напряженности отношений с Китаем; конфликтов на Ближнем Востоке.

Поддержка Украины

Война России против Украины стала главным вызовом для Столтенберга в должности. В одном из своих интервью генсек НАТО заявил, что худшим днем ​​ его каденции было 24 февраля 2022, когда Россия решилась на широкомасштабную войну против Украины.

При этом он отметил, что Альянс мог сделать больше для того, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России.

"Я сожалею, что союзники по НАТО и именно НАТО не сделали больше для укрепления Украины раньше. Если бы Украина была сильнее в военном плане, порог для нападения России был бы выше. Был бы он достаточно высоким, сказать невозможно", – рассказал Столтенберг.

Генсек НАТО активно работал над увеличением объема военной помощи Украине и организацией обучения военных.

Он призывал союзников предоставлять больше современного оружия ВСУ, включая системы ПВО, танки, боеприпасы. Также Столтенберг приветствовал переговоры Британии, США и других членов Альянса о предоставлении разрешения ВСУ на удары дальнобойными ракетами вглубь России, но, по его словам, решения должны приниматься на уровне отдельных союзников.

Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что Украина находится на "необратимом пути к НАТО".

Во время его руководства НАТО саммит в Вильнюсе в 2023 году принял решение о будущем вступлении Украины в Альянс без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ). На том же саммите был создан Совет-Украина-НАТО, что повысило уровень интеграции Украины в Альянс и дало возможность принимать решения "на равных".

Скриншот x.com/jensstoltenberg

"Во-первых, мы сократили ваш путь в НАТО с двух до одного шага, сняв требование о Плане действий по подготовке к членству. Во-вторых, мы согласовали программу для того, чтобы сделать Вооруженные силы Украины более оперативно совместимыми с будущими союзниками. В-третьих, мы укрепили наши политические связи до беспрецедентного уровня, создав Совет Украина-НАТО, орган, где мы можем консультироваться и принимать решения вместе. Эти три решения означают, что Украина теперь близка к НАТО как никогда раньше», – заявил Столтенберг на саммите в Вильнюсе.

Увеличение обороноспособности НАТО

На фоне глобальных вызовов безопасности Столтенберг инициировал программы модернизации НАТО с акцентом на новых угрозах, таких как терроризм и киберугрозы.

Выступал за увеличение расходов на оборону. В результате страны-члены НАТО начали инвестировать не менее 2% своего ВВП в оборонные программы, а общий бюджет НАТО был удвоен для обеспечения эффективного выполнения его решений и задач.

Для сдерживания российской агрессии Столтенберг способствовал укреплению восточного фланга НАТО, что включало в себя увеличение военного присутствия в странах Балтии и Польши.

Расширение Альянса

Во время руководства Столтенберга Североатлантический союз расширился – новыми членами НАТО стали Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция.

Почему Столтенберг уходит из НАТО

Йенс Столтенберг покидает пост генерального секретаря НАТО через 10 лет после назначения. Дольше его Североатлантическим альянсом руководил только Йозеф Лунс (1971-1984).

По уставу организации генерального секретаря НАТО назначают правительства стран-членов на начальный период 4 года, который может быть продлен по взаимному согласию.

Фото: Столтенберг покидает НАТО в связи с завершением полномочий (Getty Images)

Так получилось и в случае со Столтенбергом:

в 2017 году союзники решили продлить срок полномочий генерального секретаря до конца сентября 2020 года;

в 2019 году эта дата была перенесена на сентябрь 2022 года;

полномасштабная война в Украине стала причиной еще одной отсрочки – до сентября 2023 года;

в 2023 срок пребывания Столтенберга в должности последний раз продлили еще на год.

В июне 2024 года члены НАТО избрали новым генсеком премьера Нидерландов Марка Рютте. Он вступит в должность сразу после завершения полномочий Йенса Столтенберга – 1 октября.

Чем планирует заняться дальше

В 2022 году в правительстве Норвегии анонсировали, что после НАТО Йенс Столтенберг должен возглавить Центральный банк страны, однако полномочия генсека тогда в очередной раз продлили.

Западные СМИ пишут, что после увольнения из Североатлантического альянса Столтенберг получит должность руководителя Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

По информации источника издания Reuters, ожидается, что Йенс Столтенберг вступит в должность после очередной конференции в феврале 2025. Впервые с момента основания MSC ее может возглавить не гражданин Германии. Он станет преемником Кристофа Гойсгена, который является руководителем конференции с 2022 года.

Фото: Столтенберг может возглавить MSC (x.com/jensstoltenberg)

Как пишет немецкое издание RND, соответствующее решение готовит Совет фонда Мюнхенской конференции. К тому же президент MSC Вольфганг Ишингер назвал кандидатуру генсека Альянса "несравненно лучшим выбором".

Опыт работы Столтенберга в НАТО будет полезен на новой должности, ведь Мюнхенская конференция по безопасности является важной платформой, которая ежегодно собирает политиков, военных, экспертов, представителей бизнеса и общественных организаций со всего мира для обсуждения международных проблем безопасности.

При этом сам Столтенберг отказался подтвердить свое возможное назначение в MSC после увольнения из НАТО. В недавнем интервью FAZ он отметил, что имеет "много вариантов" и будет проживать в Осло.

При подготовке использовались: интервью Йенса Столтенберга изданию FAZ, публикации Politico, RND, информация с портала NATO, сообщения Столтенберга в соцсети Х.