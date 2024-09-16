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Столтенберг о снятии ограничений на удары вглубь РФ: на войне не бывает вариантов без риска

Понедельник 16 сентября 2024 22:27
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Столтенберг о снятии ограничений на удары вглубь РФ: на войне не бывает вариантов без риска Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада будут по отдельности решать, снимать ли им ограничения для Украины на удары по России переданным оружием. Но вариантов без риска на войне не бывает.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью LBC заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек отреагировал на заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми о том, что его страна ведет переговоры с США и союзниками о снятии ограничений для ВСУ на использование дальнобойных ракет Storm Shadow.

Столтенберг отметил, что приветствует такие переговоры, но каждая страна лично будет принимать решение по такому вопросу.

"У нас полномасштабная война в Европе, развязанная Москвой. В этой войне нет безрисковых вариантов. Но я по-прежнему считаю, что самым большим риском для нас будет победа президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в Украине", - подчеркнул генсек.

Что предшествовало

Напомним, союзники Украины последнее время начали активно обсуждать вопрос снятия ограничений для ВСУ на нанесение ударов по территории России переданным оружием.

Как писало The Times, США согласились разрешить украинским защитникам использовать британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP для атак на территорию России.

Также издание The Guardian сообщало, что американские и британские власти уже приняли соответствующее решение об украинских ударах по России, но не объявляют его.

Пока официального подтверждения таким слухам нет.

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