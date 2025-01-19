Пышный озвучил позицию НБУ относительно раскрытия банковской тайны

"Значение института банковской тайны является не менее важным, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, "НБУ каждый раз подчеркивает безусловную важность сохранения института банковской тайны с целью обеспечения защиты тайной информации о клиентах банков, по сути их собственной конфиденциальной информации, с целью сохранения доверия к банковской системе на высоком уровне".

Банковская тайна в Украине

Как отметили в пресс-службе, банки в соответствии с законодательством являются гарантами тайны банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте (статья 1076 Гражданского кодекса Украины).

Сейчас по решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доводы обоснованности, целесообразности и наличия оснований для получения такой информации, что является важным предохранителем для ограничения доступа контролирующих органов к частной информации о человеке, пояснили в НБУ.

При наличии обоснованного запроса заинтересованного государственного органа "НБУ занимает конструктивную позицию относительно возможности пересмотра норм закона, но исключительно с определением ограниченного характера, круга лиц, целесообразного объема раскрытия банковской тайны без решения суда для государственных органов на выполнение ими предусмотренных законом функций", пояснили в пресс-службе.

"Важно подчеркнуть, что общественно значимая цель не оправдывает разглашение банковской тайны автоматически и в каждом случае", - заявили в пресс-службе.

Евроинтеграция

В странах Европейского Союза защита частной собственности, в том числе персональных финансовых данных, является неотъемлемой частью верховенства права. Любое необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям, отметили в НБУ.

"Поэтому, чтобы соответствовать действующим требованиям ЕС по обмену конфиденциальной информацией в банковской сфере, Украина приближает свое законодательство к практике ЕС и совершенствует правовую защиту персональных данных и банковской тайны", - добавили в пресс-службе.