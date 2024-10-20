Пошли на штурм с техникой. НГУ отбила попытку россиян захватить переправу через реку Оскол

Ситуация на Купянском направлении

По данным на утро 20 октября на Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

В частности, как отмечают в отчете Института изучения войны, ВСУ имели успех под Купянском. В частности, на днях спецназовцы ГУР зачистили от россиян село Кругляковку Купянского района.

В то же время, по данным британских разведчиков, Россия продолжает атаки на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. В Минобороны Британии прогнозируют вероятное продвижение оккупантов в этом районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.