Піратське захоплення. Окупанти ведуть рятувальне судно "Сапфір" до Севастополя, - ГУР

Як розповів капітан "Сапфіру", якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України, на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". На судно прибув капітан окупантів, який взяв на себе функції командування.

"Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до військових кораблів РФ з позивними "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал": Вами незаконно захоплено та утримується українське рятувальне судно "Сапфір", яке знаходилось в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення", - йдеться в повідомленні.

У ГУР закликали негайно звільнити судно та не перешкоджати слідування його до одеського порту.

"Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи", - зазначено в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що цивільне рятувальне судно "Сапфір" знаходиться на балансі морської пошуково-рятувальної служби України.

"Воно призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів які терплять лихо, виконання морських буксирувань судів і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей і надання медичної допомоги постраждалим", - розповідили в ГУР.

Вказано, що на момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.

"Дії російських окупантів кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства", - резюмували у розвідці.

Нагадаємо, 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено цивільне рятувальне судно "Сапфір", після чого зв'язок з ними було втрачено.