RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Піратський сайт виплачуватиме борг "Nintendo" впродовж 3000 років

Автор: Сергій Пишкін

Японська компанія Nintendo виграла позов проти піратського сайту ROM-файлів. Суд зобов’язав власника вебсайту "RomUniverse" Меттью Стормана виплатити творцям відеоігор 2,1 мільйона доларів за завданий збиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kotaku.

Варто відзначити, що піратський сайт "RomUniverse" спеціалізувався на розповсюдженні нелегальних версій ігор для консолей компанії Nintendo.

Попри те, що корпорації вдалося виграти справу, однак історія є далекою від фіналу. Суд дозволив Меттью Сторману виплачувати по 50 доларів щомісячно Nintendo протягом наступних 3000 років. Як виявилося пізніше, відповідач пропустив виплату першого місяця.

Японська компанія, зі свого боку, переконана у тому, що вирок власнику піратського сайту є занадто м’який й вимагає, аби Сторманк одразу виплатив 2,1 мільйона доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NintendoСуддолгпиратство