Піратський сайт виплачуватиме борг "Nintendo" впродовж 3000 років

Японська компанія Nintendo виграла позов проти піратського сайту ROM-файлів. Суд зобов’язав власника вебсайту "RomUniverse" Меттью Стормана виплатити творцям відеоігор 2,1 мільйона доларів за завданий збиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kotaku .

Варто відзначити, що піратський сайт "RomUniverse" спеціалізувався на розповсюдженні нелегальних версій ігор для консолей компанії Nintendo.

Попри те, що корпорації вдалося виграти справу, однак історія є далекою від фіналу. Суд дозволив Меттью Сторману виплачувати по 50 доларів щомісячно Nintendo протягом наступних 3000 років. Як виявилося пізніше, відповідач пропустив виплату першого місяця.

Японська компанія, зі свого боку, переконана у тому, що вирок власнику піратського сайту є занадто м’який й вимагає, аби Сторманк одразу виплатив 2,1 мільйона доларів.