"Пипо" больше не безнаказан: самого разыскиваемого наркоторговца Эквадора арестовали в ЕС

Одного из самых опасных и наиболее разыскиваемых наркобоссов Эквадора задержали в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Речь идет о лидере эквадорского наркокартеля "Лос Лобос" Вилмере Чаваррии, известного как "Пипо".

По данным эквадорских властей и испанской полиции, его задержали 16 ноября через несколько лет после того, как он инсценировал собственную смерть и исчез из поля зрения правоохранителей.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что Вилмера Чаваррию задержали в городе Малага во время совместной операции с правоохранителями Испании. Национальная полиция Испании обнародовала фото, на котором Чаваррию в черном спортивном костюме сопровождают к служебному автомобилю.

Что известно о Вилмере Геованни Чаваррии Барре

Вилмер Геованни Чаваррия Барре, известный под прозвищем "Пипо", возглавляет одну из крупнейших криминальных группировок Эквадора - "Лос Лобос", численность которой достигает около 8 000 боевиков. Группа занимается торговлей наркотиками, эксторсией, контролем над золотодобывающими рудниками и заказными убийствами.

Недавно США официально признали "Лос Лобос" террористической организацией.

Картель связывают с многочисленными политическими убийствами в Эквадоре и сотрудничеством с мексиканским картелем "Новое поколение Халиско" (CJNG) и другими крупными криминальными сетями. Его деятельность привела к сотням смертей в Эквадоре, включая нападения на политиков, журналистов и местных чиновников.

Чаваррия находился в тюрьме с 2011 по 2018 год, однако после освобождения продолжил координировать деятельность картеля. В 2021 году он якобы инсценировал собственную смерть во время пандемии COVID-19 и переехал в Европу, сменив документы и получив новую личность.

Уровень преступности в Эквадоре

Еще в начале 2010-х Эквадор считался одной из самых безопасных стран Южной Америки.

Однако за последние годы уровень насильственных преступлений резко вырос. Страна стала важным транзитным узлом для кокаина, который производят в соседних Колумбии и Перу, а борьба картелей за контроль над портами и побережьем переросла в волну убийств политиков, журналистов и чиновников.

Задержание Чаваррии совпало с проведением в стране масштабного конституционного референдума. Гражданам предложили, в частности, разрешить размещение в Эквадоре военных баз иностранных государств.

Президент Нобоа отмечает, что такая реформа необходима для усиления международного сотрудничества в борьбе с наркоторговлей и сдерживания преступных группировок, которые все активнее действуют в стране.