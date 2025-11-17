ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Пипо" больше не безнаказан: самого разыскиваемого наркоторговца Эквадора арестовали в ЕС

Испания, Понедельник 17 ноября 2025 02:15
UA EN RU
"Пипо" больше не безнаказан: самого разыскиваемого наркоторговца Эквадора арестовали в ЕС Иллюстративное фото: арест наркобарона (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Одного из самых опасных и наиболее разыскиваемых наркобоссов Эквадора задержали в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Речь идет о лидере эквадорского наркокартеля "Лос Лобос" Вилмере Чаваррии, известного как "Пипо".

По данным эквадорских властей и испанской полиции, его задержали 16 ноября через несколько лет после того, как он инсценировал собственную смерть и исчез из поля зрения правоохранителей.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что Вилмера Чаваррию задержали в городе Малага во время совместной операции с правоохранителями Испании. Национальная полиция Испании обнародовала фото, на котором Чаваррию в черном спортивном костюме сопровождают к служебному автомобилю.

Что известно о Вилмере Геованни Чаваррии Барре

Вилмер Геованни Чаваррия Барре, известный под прозвищем "Пипо", возглавляет одну из крупнейших криминальных группировок Эквадора - "Лос Лобос", численность которой достигает около 8 000 боевиков. Группа занимается торговлей наркотиками, эксторсией, контролем над золотодобывающими рудниками и заказными убийствами.

Недавно США официально признали "Лос Лобос" террористической организацией.

Картель связывают с многочисленными политическими убийствами в Эквадоре и сотрудничеством с мексиканским картелем "Новое поколение Халиско" (CJNG) и другими крупными криминальными сетями. Его деятельность привела к сотням смертей в Эквадоре, включая нападения на политиков, журналистов и местных чиновников.

Чаваррия находился в тюрьме с 2011 по 2018 год, однако после освобождения продолжил координировать деятельность картеля. В 2021 году он якобы инсценировал собственную смерть во время пандемии COVID-19 и переехал в Европу, сменив документы и получив новую личность.

Уровень преступности в Эквадоре

Еще в начале 2010-х Эквадор считался одной из самых безопасных стран Южной Америки.

Однако за последние годы уровень насильственных преступлений резко вырос. Страна стала важным транзитным узлом для кокаина, который производят в соседних Колумбии и Перу, а борьба картелей за контроль над портами и побережьем переросла в волну убийств политиков, журналистов и чиновников.

Задержание Чаваррии совпало с проведением в стране масштабного конституционного референдума. Гражданам предложили, в частности, разрешить размещение в Эквадоре военных баз иностранных государств.

Президент Нобоа отмечает, что такая реформа необходима для усиления международного сотрудничества в борьбе с наркоторговлей и сдерживания преступных группировок, которые все активнее действуют в стране.

Напомним, у Трампа готовят отправку военных в Мексику для операции против наркокартелей.

Так, еще в апреле NBC News со ссылкой на источники писало, что американские власти рассматривают возможность нанести удар дронами по картелям в Мексике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эквадор
Новости
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт