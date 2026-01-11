ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Пингвины без льда, тюлени без укрытия: как меняется жизнь животных Антарктики

Воскресенье 11 января 2026 09:45
Пингвины без льда, тюлени без укрытия: как меняется жизнь животных Антарктики
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Антарктида вовсе не такая безжизненная, как кажется на первый взгляд. Возле украинской станции "Академик Вернадский" живут тысячи пингвинов, тюлени и морские леопарды, а ученые фиксируют даже землетрясения за тысячу километров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полярник, метеоролог-озонометрист Александр Полудень.

Животный мир возле станции

По словам полярника, вблизи станции сейчас живет около 7 тысяч субантарктических пингвинов, а всего зафиксировано почти 2700 гнезд с кладками. Время от времени сюда заходят и императорские пингвины. В то же время птицы-поморники часто воруют яйца из гнезд.

Полярники не имеют права вмешиваться в жизнь животных - помогать им или подкармливать строго запрещено, ведь это может нарушить естественный баланс. Контактировать с животными разрешено только биологам и исключительно в рамках научных задач. Для других участников экспедиции действуют четкие ограничения по дистанции.

Пингвины без льда, тюлени без укрытия: как меняется жизнь животных Антарктики
Пингвины, которые живут возле станции "Академик Вернадский" (фото: Сергей Глотов)

Почему "перевернутых" пингвинов не существует

Полдень опроверг распространенный шуточный миф о якобы пингвинах, которые падают, заглядываясь на самолеты, и не могут самостоятельно подняться. На самом деле эти птицы очень ловкие и без проблем поднимаются сами.

Он также напомнил, что раньше на станцию разрешали брать домашних животных, но после изменений в Мадридский договор об Антарктике это запретили, чтобы не угрожать местным видам.

Как украинские биологи исследуют Антарктику

Украинские ученые изучают, как животные и растения выживают в экстремальных условиях. Биологи наблюдают за тюленями Уэдделла, китами, косатками, морскими леопардами и пингвинами, ведут учет родившихся животных, взвешивают и измеряют их.

Пингвины без льда, тюлени без укрытия: как меняется жизнь животных Антарктики
Тюлень, который живет возле станции "Академик Вернадский" (фото: Сергей Глотов)

У китов берут образцы кожи для анализа ДНК, а также фотографируют хвосты - у каждого кита уникальный узор, по которому его идентифицируют в мировом атласе.

Микроорганизмы, водоросли и "цветной" снег

Отдельное направление работы - исследование микроорганизмов. Ученые фильтруют воду на планктон и бактерии, изучают ракообразных, насекомых во мхах и лишайниках, а также феномен "красного" и "зеленого" снега, который возникает из-за активности водорослей.

С помощью дронов территории делят на квадраты, чтобы оценить масштабы цветения. Все образцы после завершения экспедиции доставляют в Украину и хранят в специальных научных банках.

Землетрясения и сезон почти без льда

Нынешняя вахта запомнилась и необычными явлениями. Полярники зафиксировали четыре землетрясения в проливе Дрейка, волны от которых дошли до района станции. По словам Полудня, такое количество за короткое время - нетипично.

Еще одна особенность сезона - почти полное отсутствие нового льда. Температура колебалась от -2 до +2 градусов, а океан не остыл до уровня, при котором формируется лед. Из-за этого животные теряют укрытие и кормовую базу и вынуждены мигрировать южнее.

Пингвины без льда, тюлени без укрытия: как меняется жизнь животных Антарктики

Полярники отмечают, что эти процессы связаны с глобальным потеплением и имеют значение не только для Антарктики, но и для всей планеты.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что озоновая дыра над Антарктикой в 2025 году была меньше и длилась короче, чем в предыдущие годы, а ученые фиксируют постепенное восстановление озонового слоя. Полярник Александр Полудень объясняет, почему разрушается озон, какие факторы на это влияют и как международные запреты помогли стабилизировать ситуацию, а также прогнозирует, что к 2050-2060 годам озоновая дыра может существенно сократиться.

Также мы писали, как проходит день украинского полярника в Антарктиде.

