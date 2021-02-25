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Пінчук став головним імпортером російської електроенергії, - нардеп

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 11:18
Пінчук став головним імпортером російської електроенергії, - нардеп Фото: Віктор Пінчук ( (yes-ukraine.org)
Автор: РБК-Україна


Головним імпортером електричної енергії з Білорусі і Росії стала компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"На жаль, головними імпортерами російської електроенергії стали великі промислові компанії, чий фінансовий і лобістський потенціал дозволяє вже два місяці вільно постачати в Україну російський ресурс. Перш за все це найбільший виробник труб - компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука, точніше її структурний підрозділ "Дніпросталь-Енерго", - повідомив Волинець.

Він додав, що компанія Віктора Пінчука першою отримала доступ до міждержавних мереж для імпорту російського струму, ще в січні, зарезервувавши 15 850 МВт годин.

"Як можливо, що українські компанії - гіганти нехтують питаннями енергетичної, екологічної та соціальної безпеки? Невже доцільно заради додаткових баришів, нарочито знижених (щоб тримати на гачку) цін потакати агресору та ставити під загрозу інтереси держави?" - наголосив нардеп.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн.

Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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Новини України Енергетика Віктор Пінчук электроэнергия из РФ
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