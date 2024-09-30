Пылевая буря распространяется по Украине. Какая ситуация в городах (фото, видео)

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Ситуация в Киеве

Укргидрометцентр спрогнозировал, что на территорию Киевской области пыль попадет 1-2 октября, однако во второй половине дня в понедельник буря уже добралась до столицы. В соцсетях публикуют фото и видео, на которых город окутан в дымку.

Ухудшилась видимость на дорогах, пыль оседает на поверхностях.

Дополнительно качество воздуха в Киевской области ухудшается из-за задымления.

В УкрГМЦ объясняют, что два неблагоприятных явления комбинируются. У земли идет северный поток, поэтому задымление распространяется на нашу территорию с северо-востока, где есть источники дыма. В то время как на высоте преобладает поток с юго-востока, как раз с места распространения пыли.

Оба фактора загрязнения стремительно распространяются на Киевскую область, где будут оседать и останутся еще на несколько дней.

Одесса

Одессу вечером также накрывает облако пыли. Его принес северо-восточный ветер. Синоптики отмечают, что бури не будет, но содержание мелких частиц в воздухе заметно повысилось.

Местное издание "Думская" пишет, что кроме облака пыли одесситов ожидает штормовой ветер. Погода завтра ухудшится.

Запорожье

В Запорожье пылевое загрязнение наблюдается в нескольких частях города. В соцсетях местные жители сообщают о пыли в Бородинском районе и на Бабурке.

Николаев

Пылевое облако достигло и Николаевской области. В то же время в областном гидрометцентре уверяют, что "ничего страшного" ждать не стоит, в регионе почти нет ветра.

Полтава

Пылевая буря добралась до Полтавщины еще утром. На машинах образовался налет пыли и грязи, видимость на дорогах ухудшилась.

Ситуация в регионе 1-2 октября может усугубиться.

Фото: загрязнение автомобилей пылью (t.me/truexapoltava)

Днепр

На загрязнение пылью сегодня жалуются жители Днепра, Каменского, Кривого Рога. Людям тяжело дышать, авто покрылись слоем грязи.

Как сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, в Днепре уровень пыли в воздухе составляет 0.5 мг/м³, что превышает средний показатель в 0.3 мг/м³. По его словам, хотя изменение концентрации пыли выглядит незначительным, это уже может влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает астмой или имеет другие респираторные заболевания.

Фото: пылевое загрязнение в Днепре (t.me/dnepr_operativ)

Синоптики прогнозируют пик бури на территории области во вторник, 1 октября. Пыльная завеса будет наблюдаться до 4 октября. После чего направление ветра изменится, а частицы пыли осядут.

Откуда взялась пыль в воздухе

Причиной загрязнения воздуха в Украине стала пылевая буря, котора движется с Каспийского региона.

"Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, то поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших ее частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы", - пояснили в Украинском гидрометцентре.

Утром пылевое загрязнение достигло восточных регионов страны, а во второй половине дня начало распространяться на территорию Киевщины, Житомирщины и севера Винницкой области. По состоянию на 15.00 буря приблизилась к Луганщине.

В УкрГМЦ прогнозируют, что в восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается самая большая концентрация пылевых частиц.

Фото: загрязнение пылью и дымом воздуха (facebook.com/UkrHMC)

Такая ситуация продержится до пятницы, 4 октября, когда направление ветра в Украине сменится на южное и западное. Пыль будет попадать на территорию страны волнами, поэтому улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

Министерство здравоохранения для уменьшения негативного влияния загрязненного воздуха советует не выходить на улицу без необходимости, закрыть окна и двери; чаще принимать душ; включить вентиляционные системы; проводить влажную уборку дома; пить больше воды; на улицах использовать маску или респиратор.

При подготовке материала использовались: сообщения Украинского гидрометцентра на странице в Facebook, публикации "Думская", "Суспильне Полтава", "Суспильне Николаев", "Суспильне Днепр", сообщения местных Telegram-каналов.