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Пілоти показали передній край оборони на сході України

Фото: винищувачі прикривають ударну авіацію ЗСУ (facebook.com kpszsu)
Автор: Наталія Юрченко

Українські пілоти показали, як працює авіація на передньому краї оборони на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування повітряних сил.

"Так виглядає передній край оборони на сході України", йдеться у повідомленні.

На відео показано роботу українського винищувача МіГ-29, який прикриває з повітря роботу ударної авіації.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські літаки вже понад 2 місяці не входять в зону дії української ППО.

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