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Пилотам, погибшим в авиакатастрофе под Житомиром, присвоили воинские звания

Фото: пилотам, погибшим в авиакатастрофе под Житомиром, присвоили воинские звания (facebook.com/Vbtaps)
Автор: Наталия Гурковская

Пилотам, которые погибли в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа, присвоены воинские звания. Кроме того, летчики представлены к государственным наградам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Военных пилотов, трагически погибших во время выполнения боевого задания в Житомирской области 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам", - написал он.

Олещук отметил, что также издал приказ о присвоении им воинских званий посмертно:

  • майору Вячеславу Минке - "подполковник";
  • майору Сергею Проказину - "подполковник";
  • капитану Андрею Пильщикову - "майор".

Как добавили в Воздушных силах ВСУ, военные пилоты представлены к государственным наградам.

Авиакатастрофа в Житомирской области

В пятницу, 25 августа, накануне Дня авиации, который в Украине отмечается 26 августа, в Житомирской области столкнулись два самолета L-39. В результате аварии погибли три пилота. На данный момент следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области, в результате чего погиб известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

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ЖитомирАвиакатастрофа