Пилотам, погибшим в авиакатастрофе под Житомиром, присвоили воинские звания

"Военных пилотов, трагически погибших во время выполнения боевого задания в Житомирской области 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам", - написал он.

Олещук отметил, что также издал приказ о присвоении им воинских званий посмертно:

майору Вячеславу Минке - "подполковник";

майору Сергею Проказину - "подполковник";

капитану Андрею Пильщикову - "майор".

Как добавили в Воздушных силах ВСУ, военные пилоты представлены к государственным наградам.

Авиакатастрофа в Житомирской области

В пятницу, 25 августа, накануне Дня авиации, который в Украине отмечается 26 августа, в Житомирской области столкнулись два самолета L-39. В результате аварии погибли три пилота. На данный момент следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области, в результате чего погиб известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".