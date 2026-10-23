Льготу можно потерять из-за нескольких ошибок: что важно знать

Из-за каких ошибок можно потерять льготу:

1. Не сообщить ПФУ об изменениях в семье

Если изменился состав семьи, на членов которой распространяется льгота, получатель должен уведомить об этом Пенсионный фонд. Также необходимо обратиться в ведомство, если изменилось место жительства или перечень жилищно-коммунальных услуг, на оплату которых предоставлена льгота.

На уведомление о таких изменениях отводится 30 календарных дней. Если этого не сделать, размер льготы могут пересчитать, а излишне выплаченные средства - потребовать вернуть.

2. Не учесть изменение доходов

Для некоторых льготных категорий право на скидку зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи. В 2026 году он не должен превышать 4660 грн в расчете на одного человека в месяц.

Пенсионный фонд проверяет соответствие этому критерию, в частности, на основании данных о доходах льготника и членов его семьи. Если доход превышает установленный предел, человек может потерять право на льготу, предоставляемую с учетом доходов.

В то же время это не означает, что человек обязательно останется без помощи. Если расходы на коммунальные услуги значительны по сравнению с доходами домохозяйства, можно обратиться за назначением жилищной субсидии.

3. Не обновить персональные данные или документы

Если изменились персональные данные или истек срок действия документа, подтверждающего право на льготу, следует обратиться в Пенсионный фонд для актуализации информации.

Также стоит проверить, внесены ли необходимые сведения в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Если человек получил новый льготный статус, сведения о котором необходимо внести в Реестр, ему может потребоваться дополнительное обращение.

4. Не сообщить об изменении условий получения услуг

На размер льготы могут влиять изменения перечня коммунальных услуг, условий их предоставления и другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.

Например, если человек переехал или стал пользоваться другими коммунальными услугами, необходимо сообщить об этом ПФУ. В противном случае начисления могут не соответствовать фактическим обстоятельствам.

5. Не вернуть излишне полученные средства

Если льготник получил выплаты в большем размере из-за несвоевременного сообщения об изменениях или предоставления недостоверных сведений, Пенсионный фонд может потребовать вернуть излишне выплаченные суммы.

Поэтому важно своевременно сообщать об обстоятельствах, влияющих на право на льготу или ее размер, и проверять правильность начислений.