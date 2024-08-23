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Льготную цену на газ для населения и производителей тепла продлили до весны

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил действие тарифа на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения до весны следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в ходе заседания правительства.

"Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона", - сказал он.

Шмыгаль также заявил, что "эта зима будет очень непростой".

По его словам, "несмотря на ремонты и восстановление 24/7, у нас все еще остается очень много поврежденных объектов энергетики".

Мораторий на повышение цен на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ , тепло и горячую воду для населения. Принятыми Верховной Радой законом запрещено устанавливать цены выше, чем они были в феврале 2022 года.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".

Государственная компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ для 12,4 млн потребителей и удерживает более 98% рынка. Цена для населения составляет 7,96 гривен за кубометр.

"Нафтогаз" также продает газ производителям тепла для населения по цене 7,42 гривен за кубометр.

Украинские власти в Меморандуме с МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения. Это произойдет, "как только позволят условия".

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Цена на газ