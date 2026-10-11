Льготы после демобилизации: какую поддержку от государства можно получить

Льготы на коммуналку

Одна из основных государственных гарантий для участников боевых действий - 75% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах установленных норм.

Льгота распространяется, в частности, на плату за пользование жильем, газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз бытовых отходов, а также сжиженный газ для бытовых нужд. Для домов без центрального отопления предусмотрена также 75%-ная скидка на стоимость топлива в пределах установленных норм.

Скидка на жилье предоставляется в пределах нормы 21 кв. м общей площади на каждого человека, имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Льготой могут пользоваться не только сами участники боевых действий. В определенных условиях она распространяется и на членов их семей, проживающих вместе с льготником.

Для назначения льготы следует обратиться в Пенсионный фонд. Подать заявление можно лично, по почте или онлайн через вебпортал или мобильное приложение ПФУ, а также через портал "Дія".

Поддержка при трудоустройстве

По возвращении к гражданской жизни ветеран может воспользоваться государственными программами профессиональной адаптации и помощью в трудоустройстве.

В частности, участникам боевых действий законодательство гарантирует выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа. Также для них предусмотрено преимущественное право остаться на работе в случае сокращения численности или штата при прочих равных условиях.

В 2026-2027 годах государство также реализует программу "Ветеран.Робота". Она предусматривает профессиональную адаптацию, переквалификацию, помощь в поиске работы и сопровождение ветеранов после получения соответствующих услуг.

Бесплатное обучение и переквалификация

Ветераны и ветеранки могут получить государственную поддержку для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Также государство может оплачивать получение новой специальности на базе уже имеющегося образования и обучение в магистратуре при наличии диплома бакалавра.

По программам профессиональной адаптации максимальная сумма компенсации стоимости обучения составляет 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Чтобы воспользоваться программой, ветеран может выбрать учебное заведение и обратиться в соответствующее структурное подразделение по вопросам ветеранской политики. После профориентации выдается направление на обучение.

Поддержка для собственного дела

Для ветеранов и членов их семей действуют отдельные грантовые программы для создания или развития собственного бизнеса.

В 2026 году по программе "Гранты для ветеранов и членов их семей" можно получить до 1 млн грн в зависимости от условий конкретного проекта и количества рабочих мест, которые планирует создать заявитель. Программа распространяется на участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, их супругов, а также членов семей погибших Защитников и Защитниц.

Льготы в образовании для детей ветеранов

Государственная поддержка предусмотрена не только для самого ветерана.

Участники боевых действий и их дети могут получать государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учреждениях.

В зависимости от условий это может быть полная или частичная оплата обучения, льготный долгосрочный кредит, социальная стипендия, бесплатные учебники и проживание в общежитии. Для детей поддержка действует до завершения обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Ежегодная денежная выплата

Ветеранам войны также предусмотрена ежегодная разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины.

В 2026 году для ветеранов, уже уволившихся с военной службы и получающих через Пенсионный фонд пенсию, субсидию или льготу на оплату ЖКУ, выплата производилась автоматически вместе с соответствующей выплатой. Тем, кто не является пенсионером или получателем субсидии или льготы и не проходит военную службу, следует обратиться в Пенсионный фонд.

Важно: статус ветерана имеет значение

Объем государственной поддержки зависит от конкретного статуса человека. Участник боевых действий, лицо с инвалидностью вследствие войны и другие категории ветеранов имеют разные права и гарантии.

Поэтому после демобилизации важно проверить, какой именно ветеранский статус оформлен, и воспользоваться предусмотренными для него государственными программами.

Для части льгот необходимо подавать отдельные заявления. В частности, это касается льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и профессиональной адаптации.