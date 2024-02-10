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Льготы на оплату коммуналки: какой размер дохода семьи учитывается

Украина, Суббота 10 февраля 2024 23:02
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Льготы на оплату коммуналки: какой размер дохода семьи учитывается Фото: В ПФУ объяснили, какой размер дохода семьи учитывается при назначении льгот на коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Льготы на оплату коммунальных услуг могут получить некоторые украинцы. Они предоставляются с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины в Facebook.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

С 1 января 2024 размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.

Как вычисляется размер налоговой социальной льготы

Это месячный прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января отчетного налогового года (3028 гривен), умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

В ПФУ добавляют, что перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, а также лиц, имеющих право на такие льготы, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи (утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 04.06.2015 №389).

Субсидия в Украине

Напомним, субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

В Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.

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