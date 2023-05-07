ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Льготы на оплату коммуналки участникам боевых действий: какие документы нужны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 07 мая 2023 10:40
Льготы на оплату коммуналки участникам боевых действий: какие документы нужны Фото: льготы на коммуналку участникам боевых действий оформляет ПФУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Гражданину, который получил удостоверение участника боевых действий и хочет оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, следует обратиться в орган Пенсионного фонда Украины и подать заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

В ПФУ подаются следующие заявления:

  • о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРЛ);
  • о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРЛ участник боевых действий предъявляет паспорт гражданина Украины и предоставляет документ, подтверждающий право на льготы, и данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или паспорт с соответствующей отметкой.

Информацией о месте жительства человека являются сведения, внесенные в паспорт как место регистрации.

Для подтверждения фактического места жительства (при необходимости) участник боевых действий предоставляет: справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, договор аренды, справку об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому (отличному от места регистрации) адресу или другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника, а в случае их отсутствия - акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица, составляемый должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества.

Заявление в ЕГАРЛ подается либо лично, либо в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ, либо по почте.

Также заявления с необходимыми документами и сведениями от участников боевых действий принимаются должностными лицами исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующих территориальных общин или военных администраций и должностными лицами центров предоставления административных услуг исключительно с формированием электронного дела и передаются в орган ПФУ в течение трех рабочих дней с даты поступления.

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий. Однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

В случае изменения любых сведений, требующих корректировки включенной в ЕГАРЛ информации, льготник уведомляет об этом орган ПФУ в течение 30 дней.

Напомним, ПФУ получил полномочия по оформлению и выплате жилищных субсидий и льгот, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
пільги Пенсионный фонд Украины
NEWS
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой