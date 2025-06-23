Льготы на обучение для детей военных. Что дает государство и кто имеет право на спецусловия

Какие льготы предоставляет государство детям военных и ветеранов

Льготы детям защитников предусмотрены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Детям участников боевых действий до 23 лет, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, государство гарантирует:

полную или частичную оплату обучения за счет бюджета;

право на социальную стипендию;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатное проживание в общежитии;

доступ к интернету и образовательным базам данных;

другие льготы, утвержденные Кабмином.

"Важно понимать, что эти льготы предоставляются только в случае обучения на дневной форме и до достижения 23 лет", - подчеркивает Татьяна Даниленко.

Дети участников боевых действий должны проходить вступительные испытания на общих условиях. Но могут при поступлении в вузы рассчитывать на перевод на вакантные бюджетные места.

"Если удалось поступить или перевестись на бюджет, но не хватает баллов для получения академической стипендии, дети участников боевых действий могут рассчитывать на социальную стипендию", - объясняет юрист.

Могут ли дети военных учиться бесплатно, если поступили на контракт

Если ребенок военнослужащего или ветерана поступил на контрактную форму, он тоже может получить компенсацию стоимости обучения.

Это стало возможным благодаря постановлению КМУ №318 от 14 марта 2025 года, которое запустило пилотный проект Министерства по делам ветеранов.

"По этой программе Минветеранов оплачивает обучение детей ветеранов, которые имеют соответствующий статус и учатся на контракте", - объясняет юрист.

О выплате будет сообщать приложение "Дія", а средства будут зачисляться на счет учебного заведения автоматически.

Льготные кредиты на образование: кто имеет право

Еще один инструмент - долгосрочный льготный кредит. Его могут получить не только дети военных, но и:

дети-сироты или лишенные родительской опеки;

дети с инвалидностью;

из малообеспеченных или многодетных семей;

из населенных пунктов на линии соприкосновения;

внутренне перемещенные лица;

дети участников Революции Достоинства.

Кредит предоставляется сроком на 15 лет под 3% годовых.

Что нужно, чтобы воспользоваться льготами

Для получения льгот нужно подтвердить статус. Среди документов, которые необходимо подать:

удостоверение участника боевых действий или члена семьи погибшего;

свидетельство о рождении ребенка;

справка ВПЛ или о месте проживания;

справка из ЕГЭБО о статусе в системе образования.

"Государство обеспечивает поддержку, но обязательно следует подавать достоверные документы. Если окажется, что информация была ложной, студент теряет право на помощь и несет ответственность по закону", - отмечает Татьяна Даниленко.