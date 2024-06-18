Льготы для детей-ВПЛ: какие есть и как ими пользоваться

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши граждане стали внутренне перемещенными лицами.
О том, какие в Украине есть льготы и возможности отдыха для детей-ВПЛ читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, портал "Действие", сайт высшей школы адвокатуры НААУ.
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Внутренне перемещенное лицо - это украинец или иностранец, легально живущий на территории Украины и вынужденный переехать со своего постоянного места жительства из-за войны, оккупации, проявления насилия, нарушения прав человека или чрезвычайных ситуаций. То есть люди со статусом ВПЛ – не беженцы.
В Украине с 2014 года статус ВПЛ могут получить выехавшие из Донецкой, Луганской области и Крыма. Однако после 24 февраля 2022 все изменилось. Посмотреть полный перечень регионов, жители которых могут получить статус ВПЛ, можно в распоряжении Кабинета Министров по ссылке.
Список необходимых документов для оформления ВПЛ:
С 1 июля в случае отсутствия паспорта также можно подать справку от Государственной миграционной службы о подаче документов для оформления и получения паспорта или использовать электронные документы, сгенерированные в приложении "Действие".
По состоянию на май 2024 статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют 4,6 миллиона человек.
Права детей-ВПЛ закреплены в Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", устанавливающем гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов внутренне перемещенных лиц.
Право на защиту от принудительного внутреннего перемещения или принудительного возвращения на заброшенное место жительства: дети-ВПЛ, как граждане Украины, находящиеся на ее территории на законных основаниях, имеют право на постоянное проживание в Украине (ст. 3).
Право на взятие на учет внутриперемещенного лица: заявление о взятии на учет ВПЛ подается лично перемещенным лицом, включая несовершеннолетних детей, или через законного представителя в случае малолетних детей, недееспособных лиц или лиц с ограниченной дееспособностью (ст. 4).
Право на получение документов: ВПЛ имеют право на получение документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или документов, удостоверяющих их специальный статус (ст. 6).
Право на социальную защиту: включает восстановление всех социальных выплат (ч. 2 ст. 7) и получение социальных услуг по месту регистрации фактического места жительства (ч. 3 ст. 7).
Право на реабилитацию: ВПЛ имеют право на обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и получения реабилитационных услуг в соответствии с законодательством по месту жительства (ч. 7 ст. 7).
Право на продолжение образования: ВПЛ имеют право на продолжение получения определенного образовательного уровня на территории других регионов Украины за счет государственного бюджета или других источников финансирования (ч. 9 ст. 7).
Право на бесплатное питание: ВПЛ имеют право на бесплатное питание во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности (ч. 10 ст. 7).
1. Первоочередное зачисление в учреждения дошкольного образования и школы
Такое право имеют дети среди ВПЛ и те, кто имеет статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Речь идет о государственных/коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования.
2. Бесплатное питание в образовательных учреждениях
Для того чтобы получить такое право, следует обратиться в администрацию образовательного учреждения и предоставить копии справки ВПЛ ребенка или решение об установлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
3. Бесплатное оздоровление или отдых
Родителям/законным представителям ребенка, имеющим установленное мобильное приложение Действие, сообщение о такой возможности поступит автоматически. Те же, кто не установил приложение, могут получить информацию от органов соцзащиты по месту учета как ВПЛ.
4. Социальная стипендия в учреждениях профессионального высшего и высшего образования
Для получения этой стипендии студенты должны отвечать еще и следующим условиям:
5. Первоочередное поселение и скидка на проживание в студенческих общежитиях
Отдельные учебные заведения также предоставляют скидку при оплате проживания. Информацию об этом можно получить в приемной комиссии высшего образования или непосредственно у коменданта общежития.
6. Льготный кредит на обучение
Дети из ВПЛ и дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновения, зачисленные на контрактную форму обучения в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования могут получить льготный кредит для получения образования на основании соответствующего соглашения.
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