Льгота на коммуналку пропала без предупреждения: почему это могло произойти

Украинцы, у которых есть право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут неожиданно остаться без государственной поддержки. Причиной может быть изменение доходов семьи, переезд, обновление данных в реестрах или утрата права на льготу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
В некоторых случаях Пенсионный фонд Украины прекращает выплаты после проверки, даже если человек не подавал соответствующего заявления.
Льгота на оплату коммунальных услуг предоставляется не всегда бессрочно. Ее назначение и размер зависят от категории получателя, доходов семьи, состава домохозяйства и других обстоятельств.
Одна из возможных причин прекращения выплат - изменение доходов. Для категорий граждан, которым льгота назначается с учетом доходов семьи, Пенсионный фонд проводит соответствующие проверки. Если среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев превышает установленный предел, право на льготу утрачивается.
В 2026 году предельный доход для получения таких льгот составляет 4660 гривен на человека в месяц. При этом данное ограничение касается не всех льготников: для отдельных категорий граждан законодательство предусматривает льготы независимо от дохода.
В таком случае следует проверить, может ли домохозяйство получать жилищную субсидию вместо льготы.
Еще одна причина - назначение жилищной субсидии. Если человеку назначили субсидию, предоставление льготы прекращается с месяца, следующего за месяцем назначения субсидии.
Основанием для прекращения выплат также может быть смерть получателя, утрата права на льготу или личное заявление о прекращении ее предоставления.
Какие изменения нужно сообщать Пенсионному фонду
Даже если льготный статус человека не изменился, актуальность данных в государственных реестрах имеет значение. Если обстоятельства, от которых зависит предоставление помощи, изменились, об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд.
В частности, сообщить об изменениях необходимо в случае:
На уведомление о соответствующих изменениях отводится 30 календарных дней. Если сведения не обновить, это может повлиять на перерасчет и дальнейшее предоставление помощи.
Например, после переезда льготника или изменения количества членов семьи данные, на основании которых рассчитывается выплата, могут потребовать обновления. В результате размер льготы может измениться или ее предоставление могут прекратить.
При этом не каждое изменение означает автоматическую потерю помощи. В некоторых случаях достаточно актуализировать сведения и произвести перерасчет.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какую помощь можно получить, если вам не назначили льготу.
Также мы писали, как онлайн оформить субсидию всего за 30 минут.