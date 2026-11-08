Льгота или субсидия на коммуналку: что выгоднее для многодетной семьи в 2026 году

Многодетные семьи в Украине могут получать государственную помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для них предусмотрена 50-процентная скидка на коммуналку, однако при определенных условиях вместо льгот можно получить субсидию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Согласно закону "Об охране детства", семьи, воспитывающие троих и более детей, имеют право на 50-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг.
Льгота распространяется на:
Скидка предоставляется в пределах установленных норм. Для оплаты жилья и отопления социальная норма составляет 21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
При этом право на льготу зависит от доходов. В 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен.
Если доход выше установленного порога, семья не сможет воспользоваться этой льготой, но может претендовать на жилищную субсидию.
Главное различие заключается в принципе расчета помощи.
Льгота предусматривает фиксированную 50-процентную скидку на коммунальные услуги в пределах социальных нормативов.
Субсидия же покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг в пределах установленных норм и обязательным платежом домохозяйства. Ее размер зависит от доходов семьи, количества ее членов и стоимости коммунальных услуг.
Различаются и социальные нормы площади жилья:
Наличие права на 50-процентную льготу не означает, что она окажется самым выгодным вариантом. В некоторых случаях субсидия может покрывать значительно большую часть расходов на коммунальные услуги.
Например, Пенсионный фонд приводит расчет для семьи из пяти человек - родителей и троих детей. Если отец зарегистрирован как ФЛП первой группы, а мать получает государственные выплаты на детей, размер субсидии для такой семьи может составить 5 154,74 гривны.
В то же время размер 50-процентной льготы в аналогичных условиях составит 2 892,50 гривны.
Таким образом, в этом случае субсидия почти вдвое превышает размер льготы, хотя семья имеет право на оба вида помощи.
Поэтому многодетным семьям стоит сравнить оба варианта и выяснить, какой из них обеспечит большую компенсацию. Сделать это можно, обратившись в Пенсионный фонд Украины.
Кстати, раньше мы объясняли, почему льготу на коммуналку могут отменить.
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