Пыль в Киеве. В КГВА назвали один район, в котором до сих пор нечем дышать

По состоянию на вторник, 1 октября, качество воздуха в Киеве улучшилось. Высокий уровень индекса качества воздуха остается только в одном из столичных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации в Telegram.

Отметим, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно:

В КГВА рассказали также, что на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха зафиксировали следующие показатели загрязненности воздуха:

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Отметим, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

Согласно информации экспертов, в настоящее время в большинстве районов столицы наблюдается заметное уменьшение загрязненности воздуха.

Пылевая буря в Украине

Напомним, утром понедельника, 30 сентября, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было увидеть, что воздух изменил "цвет". Представители местных властей рекомендовали людям беречь здоровье, ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что пылевая буря пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности и рассказали, в каких областях Украины оседает эта мелкая пыль.

Эксперты отметили, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

Сообщалось также, что до Киева пыль из района Каспия может добраться в течение нескольких ближайших дней (вторника, 1 октября, а также среды, 2 октября). Учитывая это, в столице ожидается ухудшение качества воздуха.

По предварительной информации, такая ситуация может удержаться до пятницы (4 октября), когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

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