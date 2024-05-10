Пикник отменяется? Детальный прогноз погоды в Украине на выходные

Синоптики прогнозируют дожди 11 мая в Украине, но несмотря на осадки будет тепло. А 12 мая ощутимо похолодает, поэтому отдых на природе лучше отложить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В субботу, 11 мая, в Украине ожидается небольшой дождь. Осадки накроют западные регионы, центральные и северные области.
Регионы, где дождей не будет можна посчитать на пальцах - весь юг (Херсонская, Одесская, Крым, Николаевская области), юго-восток (Запорожская область) и восток (Донецкая область).
Что касается температуры воздуха, то ночью она будет достаточно однородной и почти всюду термометры покажут в пределах +6…+9 градусов, в зависимости от региона. Правда, теплее будет, например, на юге и в Киеве - +8…+10, а в Одесской области - до +11.
Днем температура будет достаточно "разноцветной". Холоднее всего на крайнем севере и на крайнем западе - Сумская и Волынская области в пределах +14…+16 градусов. Теплее всего будет на юге и в Запорожской области - до +21…+22 градуса.
Что касается Киева, то в столице ночью будет облачно с прояснениями, но без осадков, в пределах +8…+10 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, +16...+18 градусов.
Погода в Украине 11 мая (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 12 мая, в Украине будет без осадков, но погода подкинет другую неожиданность в виде существенного похолодания, причем не только ночью, но и днем.
Ночью холоднее всего будет снова на крайнем севере, западе и востоке, например, в Волынской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях ночные температуры не будут подниматься выше +3...+6 градусов. Несколько теплее ночью местами будет в центре, конечно же на юге и юго-востоке - в пределах +5...+8 градусов.
Днем тоже жары ждать не стоит. Максимально до +18 градусов будет на юге, на юго-востоке (Запорожская область) - до +17 градусов, на востоке - до +16 градусов.
В Киеве ночью и днем облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура будет +4…+6 градусов. А днем в пределах +12…+14 градусов.
Погода в Украине 12 мая (meteo.gov.ua)
С понедельника, 13 мая, в Украине дожди продолжатся, правда неповсеместно, а местами. Причем, похолодание сохранится.
Во вторник, 14 мая, дождей будет намного меньше, а потепления тоже ждать не приходится. Не забудьте с собой зонты.
К середине рабочей недели, 15 мая, погода будет развиваться по такому ж сценарию. По всей видимости, потепленияв ближайшие дни ждать не стоит.
А к концу мая 2024 в Украине синоптики и вовсе прогнозируют заморозки.
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