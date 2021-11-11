Пік пройдено: інфляція в Україні сповільнилася до 10,9%

Споживча інфляція в жовтні 2021 року сповільнилася до 10,9% (з 11% у вересні) в річному численні. Таким чином, пік пройдено, очікується подальше зниження рівня інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного банку .

Повідомляється, що споживча інфляція очікувано сповільнилася, але залишається вище прогнозованої. Це пов'язано з істотними вторинними ефектами подорожчання енергоресурсів.

Зокрема, зросли темпи зростання цін на оброблені непродовольчі товари - до 13,2%. Через високі ціни на енергоносії прискорилося подорожчання макаронних виробів, хлібопекарської та молочної продукції. Ціни на крупи зросли в тому числі через торгові обмеження, введені Росією. У той же час сповільнилися темпи зростання цін на соняшникову олію.

Також прискорилося зростання вартості послуг - до 9,6%. Через підвищення виробничих витрат швидше дорожчають послуги закладів швидкого харчування, ресторанів, автострахування, перукарень, салонів краси, закладів культури та відпочинку.

У коментарі Нацбанку також йдеться про подорожчання палива на 33,3% з початку року.

"За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено. Надалі інфляція буде знижуватися", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, жовтневий макропрогноз НБУ передбачає досягнення рівня інфляції нижче 10% за підсумками 2021 року і цільового рівня 5% в кінці 2022 року.