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Пік втрат українських військових був у травні: Резніков пояснив чому

Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Найбільший пік втрат українських військових був у травні. Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю BBC.

"Вони (російські військові, - ред.) використовували до тисячі артилерійських снарядів на годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки патронів. У травні дійсно до ста хлопців, на жаль, гинули, і до 300-400 були поранені", - заявив він.

Міністр заявив, що після того, як в Україну прибули гаубиці М777, М109, "Цезарі", Panzerhaubitze, ситуація почала конкретно змінюватися. Він підкреслив, що після поставки західного озброєння контрбатарейна боротьба відразу знизила інтенсивність вогню.

"А як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво. І я маю надію на додаткові HIMARS, додаткові М-270 MLRS, які вже три заїхали і будуть ще від наших партнерів", - заявив Резніков, додавши, що деокупація острова Зміїний не була актом доброї волі з боку Росії.

Міністр повідомив, що у нього є дані щодо українських втрат у війні проти Росії.

"У мене є дані, але я не можу оприлюднити їх, щоб не дарувати ворогові деталі. Можу сказати, що вони значно відрізняються від величезних втрат ворога", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила приблизно 38 тисяч солдатів.

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