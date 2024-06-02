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Пехота РФ пряталась в домах. Нацгвардия ударила по врагу на Харьковском направлении

Фото: Нацгвардия ударила по пехоте РФ, которая скрывалась в домах на Харьковском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Нацгвардия ударила по врагу на Харьковском направлении. Украинским военным не помешало даже то, что российская пехота засела в жилой застройке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.

"В Харьковской области украинские защитники ударили по пехоте противника, которая скрывалась в домах", - говорится в сообщении.

В частности, разведчики 5-й бригады Национальной гвардии во взаимодействии с подразделениями 92-й ОШБр нанесли огневое поражение в городской застройке по пехоте противника, которая скрывалась в домах.

Ситуация на фронте

ВСУ не дают российским оккупантам продвигаться в Харьковской области, и враг, вероятно, концентрирует силы на Золочевском направлении с целью "растянуть" войска ВСУ в этом районе. Также, по данным Института изучения войны, захватчики незначительно продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра и Авдеевки.

При этом, вчера стало известно, что Волчанск на 70% находится под контролем украинских Сил обороны. Сейчас в его окрестностях ведутся бои с российскими оккупантами.

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