Подземные военные заводы за частные средства: Минобороны изменит правила строительства

В Украине создается системный механизм развития защищенных производств оборонно-промышленного комплекса. Теперь в подземные заводы сможет вкладывать деньги бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подземные заводы за частные средства

Изменения в развитии подземной производственной инфраструктуры:

упростят строительство объектов,

создадут возможности для частного капитала, девелоперов и инвесторов.

Одним из ключевых элементов этой работы есть изменения в Постановление Кабинета Министров Украины № 1494.

Минобороны создаст условия, при которых украинское оборонное производство сможет одновременно:

масштабироваться,

становиться более защищенным.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Гвоздяр, новая модель позволит быстрее создавать новые защищенные мощности и снизить зависимость таких проектов от бюджетного финансирования.

Пока документ дорабатывается по результатам правовой и антикоррупционной экспертиз перед последующим внесением на рассмотрение Кабмина.

Изменения в механизме строительства

Заказчиком строительства защищенных производственных объектов сможет быть не только предприятие ОПК, но и другое юридическое лицо - в частности, девелопер или инвестор.

Такой заказчик сможет за собственные или привлеченные средства построить объект для дальнейшей передачи предприятию ОПК в:

собственность,

аренду,

использование.

Также предлагается нормативно: