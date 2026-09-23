Подземные военные заводы за частные средства: Минобороны изменит правила строительства
В Украине создается системный механизм развития защищенных производств оборонно-промышленного комплекса. Теперь в подземные заводы сможет вкладывать деньги бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Подземные заводы за частные средства
Изменения в развитии подземной производственной инфраструктуры:
- упростят строительство объектов,
- создадут возможности для частного капитала, девелоперов и инвесторов.
Одним из ключевых элементов этой работы есть изменения в Постановление Кабинета Министров Украины № 1494.
Минобороны создаст условия, при которых украинское оборонное производство сможет одновременно:
- масштабироваться,
- становиться более защищенным.
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Гвоздяр, новая модель позволит быстрее создавать новые защищенные мощности и снизить зависимость таких проектов от бюджетного финансирования.
Пока документ дорабатывается по результатам правовой и антикоррупционной экспертиз перед последующим внесением на рассмотрение Кабмина.
Изменения в механизме строительства
Заказчиком строительства защищенных производственных объектов сможет быть не только предприятие ОПК, но и другое юридическое лицо - в частности, девелопер или инвестор.
Такой заказчик сможет за собственные или привлеченные средства построить объект для дальнейшей передачи предприятию ОПК в:
- собственность,
- аренду,
- использование.
Также предлагается нормативно:
- закрепить понятие подземного объекта производственной инфраструктуры,
- распространить упрощенный механизм на наземные сооружения и конструктивные элементы, технологически и функционально связанные с таким объектом.
Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины нуждаются в дополнительном финансировании на 27 миллиардов долларов. Кабмин рассматривает несколько вариантов привлечения необходимых денег.
Кроме того, Кабмин в ближайшее время планирует упростить правила строительства подземных оборонных предприятий, Минобороны готовит соответствующие изменения.