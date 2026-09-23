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Главная » Бизнес » Экономика

Подземные военные заводы за частные средства: Минобороны изменит правила строительства

19:12 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Подземные военные заводы за частные средства: Минобороны изменит правила строительства Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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В Украине создается системный механизм развития защищенных производств оборонно-промышленного комплекса. Теперь в подземные заводы сможет вкладывать деньги бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подземные заводы за частные средства

Изменения в развитии подземной производственной инфраструктуры:

  • упростят строительство объектов,
  • создадут возможности для частного капитала, девелоперов и инвесторов.

Одним из ключевых элементов этой работы есть изменения в Постановление Кабинета Министров Украины № 1494.

Минобороны создаст условия, при которых украинское оборонное производство сможет одновременно:

  • масштабироваться,
  • становиться более защищенным.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Гвоздяр, новая модель позволит быстрее создавать новые защищенные мощности и снизить зависимость таких проектов от бюджетного финансирования.

Пока документ дорабатывается по результатам правовой и антикоррупционной экспертиз перед последующим внесением на рассмотрение Кабмина.

Изменения в механизме строительства

Заказчиком строительства защищенных производственных объектов сможет быть не только предприятие ОПК, но и другое юридическое лицо - в частности, девелопер или инвестор.

Такой заказчик сможет за собственные или привлеченные средства построить объект для дальнейшей передачи предприятию ОПК в:

  • собственность,
  • аренду,
  • использование.

Также предлагается нормативно:

  • закрепить понятие подземного объекта производственной инфраструктуры,
  • распространить упрощенный механизм на наземные сооружения и конструктивные элементы, технологически и функционально связанные с таким объектом.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины нуждаются в дополнительном финансировании на 27 миллиардов долларов. Кабмин рассматривает несколько вариантов привлечения необходимых денег.

Кроме того, Кабмин в ближайшее время планирует упростить правила строительства подземных оборонных предприятий, Минобороны готовит соответствующие изменения.

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