Помощь военным с инвалидностью: кто и как может получить выплаты
Военнослужащие и лица, уволенные с военной службы, в случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности имеют право на единоразовую денежную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на веб-сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.
Кто имеет право на ОДП?
Рассчитывать на помощь в случае установления инвалидности могут военнослужащие или лица, уволенные с военной службы, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы или с прохождением военной службы.
Военнослужащие срочной службы имеют право на ОДП при условии, что инвалидность установлена в течение трех месяцев после увольнения со службы. К лицам уволенным с военной службы требования те же – частичная потеря трудоспособности должна быть установлена в течение трех месяцев после увольнения со службы.
Куда нужно обратиться для получения ОДП?
Для получения ОДП необходимо обратиться:
- для тех, кто служит - в воинскую часть;
- для уволенных из Вооруженных сил - в районный ТЦК и СП;
- уволенные из других военных формирований должны обратиться непосредственно к формированию, в котором проходили службу перед увольнением (Нацгвардия, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Главное управление разведки МО, Госспецсвязь, Государственная пограничная служба, Государственная специальная служба транспорта и др.).
В какой срок необходимо обратиться за помощью
Право на единовременную денежную помощь можно реализовать не позднее чем через 3 года после получения справки МСЭК об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности.
Каков размер пособия и от чего он зависит?
Размер ОДП зависит от прожиточного минимума, установленного законодательством на 1 января соответствующего года, и ежегодно повышается. В частности, в 2024 году этот минимум составляет 3028 грн, а размер пособия составляет:
- в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности вследствие ранения, травмы, контузии, заболевания – в зависимости от установленного процента потери трудоспособности: от 7,6 тыс. грн (5% потери трудоспособности, связанные с прохождением службы) до 63,6 тыс. грн (30% потери трудоспособности, связанные с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы);
- в случае установления инвалидности – в зависимости от причин и группы инвалидности: от 212 тыс. грн (3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 211,2 тыс. грн (1 группа, связанная с защитой Родины или исполнением) обязанности военной службы).
Как назначается и выплачивается единовременная денежная помощь?
Назначение и выплата ОДП состоит из трех пунктов:
- военная часть (ТЦК и СП - для уволенных из ВСУ) принимает документы, удостоверяет их копии и вместе с выводом о возможности назначения ОДП направляет в Департамент социального обеспечения Минобороны. Отмечаем, что военнослужащие других военных формирований обращаются к формированиям, где проходили военную службу;
- в ВСУ документы представляет Департамент социального обеспечения на рассмотрение соответствующей комиссии для принятия решения о назначении помощи – не позднее 30 суток со дня получения всех определенных законодательством документов;
- решение комиссии доводится до воинской части (ТЦК и СП - для уволенных из ВСУ), уведомляющей об этом заявителя, и после поступления средств перечисляет их на указанный им счет.
Как получить справку об обстоятельствах ранения, травмы, контузии, увечья?
Для получения справки следует обратиться к командиру воинской части с соответствующим рапортом.
Какой список документов и кто их предоставляет?
Для оформления единоразового пособия в случае ранения, травмы, контузии, увечья или инвалидности военнослужащему (лицу, уволенному с военной службы) необходимо подать следующие документы:
- заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных (заполняется по месту представления документов);
- копии паспорта, справки номер плательщика налога (идентификационный номер), номер банковского счета;
- копию справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданной командиром воинской части (в случае получения ранения, травмы, контузии, увечья);
- копии медицинских документов (из лечебного учреждения), постановления военно-врачебной комиссии (ВЛК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);
- копия справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности;
- выписка из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением (для уволенных с военной службы).
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