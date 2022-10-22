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Немецкие подводные дроны и робот начнут расследование на "Северном потоке-1"

Фото: Российский газопровод "Северный поток" в Балтийском море (Axel Schmidt)
Автор: РБК-Украина

В Балтийском море немецкие ученые начинают исследовать причины пробоин на газопроводе "Северный поток-1". Эта экспедиция подготовлена учеными Института Geomar центра имени Гельмгольца по изучению океанов и в ней задействованы два немецких подводных дрона "Антон" и "Луизе" и робот ROV Phoca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал BILD.

К экспедиции ученые научного центра в Киле готовились целый месяц. С помощью техники, которая применяется для поиска старых мин и торпед, специалисты изучат химические соединения, типичные для взрывчатых веществ.

Пока речь идет только об исследованиях в акватории Германии. Взрывы на газопроводе "Северный поток-2" произошли в датской акватории.

Ранее сообщалось, что операцию по исследованию пробоин на "Северном потоке-1" возглавил генеральный прокурор ФРГ. В исследовательской миссии участвовали научно-исследовательский корабль Alkor, который используется институтом Geomar, а также суда федеральной полиции.

Специалисты в Германии ранее установили, что серия взрывов подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были диверсией. Это совпадает с предварительными выводами Швеции.

Власти Дании расследуют четыре дыры в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Выводы датских расследователей аналогичны заключениям шведской прокуратуры.

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Северный поток