Правительство и Минобороны ищут средства, чтобы повысить выплаты военным на следующий год. Главная проблема - нужны десятки миллиардов гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления министра обороны Украины Евгения Хмары и премьер-министра Украины Сергея Корецкого во время вопросов к правительству в ВР.

"Правительство и Министерство обороны Украины максимально делает все возможное, чтобы проработать этот вопрос и найти дополнительные средства для увеличения денежного довольствия военнослужащих. В кратчайшие сроки проработаем этот вопрос, прорабатываем, и в кратчайшие сроки предоставим соответствующие предложения", - сказал Хмара во время часа вопросов к правительству.

"Спасибо за поддержку в этом направлении премьер-министру Сергею Федоровичу Корецкому и министру финансов", - добавил он.

Сколько денег нужно на повышение выплат

"Есть ли у правительства желание увеличить эту величину хотя бы на какую-то минимально допустимую норму? Да, конечно, есть. Единственное ограничение – это наличие финансов", - сказал Корецкий.

"Речь идет не о 100 или 200 миллионах гривен, а о десятках миллиардов гривен ежемесячно. Это нужно понимать, оценивая, к чему может привести повышение минимальной величины денежного довольствия", - подчеркнул он.

Также Корецкий напомнил, что минимальное денежное довольствие - это лишь основа, к которой добавляют надбавки и доплаты. По его словам, средняя сумма, получаемая мобилизованным военным, существенно выше. Она зависит от задач и места службы: это может быть линия боевого столкновения или тыл, где выполняются организационные или административные задания.

"Итак, работаем над тем, чтобы найти ресурсы и увеличить минимальное денежное обеспечение", - подытожил премьер.

Напомним, министр по делам ветеранов Виталий Ким заявлял, что государство должно вернуть ветеранам уровень жизни, который они имели во время службы.

По его словам, после войны ожидают более 3 миллионов ветеранов, а вместе с семьями это может быть 9 миллионов человек.