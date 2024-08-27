Повышение грузовых тарифов УЗ заставит предприятия сворачивать производство, - эксперт

"Логистика - это кровеносная система любой экономики. "Укрзализныце" удалось значительно улучшить поступление и наладить системную работу даже в условиях войны, о чем свидетельствуют показатели первого полугодия. Впрочем, в таких же сложных условиях работают и другие отрасли Украины, обеспечивающие объемы перевозок, таких как аграрная, химическая и металлургическая промышленность", - заметил Щелкунов.

По его словам, в этих условиях, если снова говорить о перспективе прямого или косвенного повышения тарифов, это будет крайне трудно для этих отраслей. Особенно учитывая, что по отдельным номенклатурам "Укрзалізниця" выступает монополистом в перевозках

Он подчеркнул, что подход должен быть четким и прагматичным: одна отрасль не может улучшать свои финансовые показатели за счет снижения их других.

"Следовательно, следует четко просчитывать каждое решение, которое может привести к негативным последствиям, и рассматривать все с макроэкономической точки зрения. На мировых рынках для многих пунктов украинской экспортной продукции складываются не слишком благоприятные условия. Дополнительные логистические затраты могут привести к тому, что наши предприятия станут неконкурентоспособными, что заставит их сворачивать производство. Мы все понимаем, какие это будут иметь последствия для экономики Украины в это тяжелое время", - резюмировал Щелкунов.

Кроме того, перед принятием какого-либо системного решения, которое будет влиять на экономику, нужно семь раз просчитать и отмерить, и только потом принимать его

Напомним, что руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, компания планирует очередное повышение тарифов, хотя компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что УЗ значительно увеличила объемы перевозок, и может снизить тариф - чтобы привлечь еще больше клиентов и активизировать развитие экономики.