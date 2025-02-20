Повышение грузовых тарифов УЗ приведет к росту цен и потерям для самой компании, - УСПП

Вопрос эффективности железнодорожных перевозок остается критически важным для украинской экономики в условиях войны и значительных потерь в транспортной инфраструктуре. Ведь повышение грузовых тарифов на 37%, которое инициирует "Укрзализныця", приведет к потерям как бизнеса, так и самой компании.

На встрече с участием представителей правительства, "Укрзалізниці", отечественных металлургических, аграрных, машиностроительных ассоциаций, экспертов и аналитиков обсудили состояние рынка грузовых перевозок, а также последствия запланированного повышения тарифов для промышленности и экономики в целом.

"Само по себе повышение тарифов без компенсаторных мер будет иметь негативный эффект. Важным является не только экономическое обоснование изменений, но и адаптация стандартов грузоперевозок к международным требованиям в связи с евроинтеграционными процессами. Также ключевым является поиск финансовых ресурсов, среди которых государственно-частное партнерство и привлечение иностранных инвестиций. Следовательно, есть необходимость четких стратегий и программ модернизации УЗ", - отметил президент УСПП Анатолий Кинах.

Как отметил Александр Полупан, заместитель председателя ассоциации "Украинских железнодорожных грузоотправителей", повышение тарифов УЗ является одной из причин роста себестоимости промпроизводства и цен на такую продукцию. Например, в 2022 году они увеличились на 47%, в 2024-м - на 18%. Очередное повышение тарифов приведет к сокращению железнодорожных грузоперевозок и переходу на автотранспорт, что создаст дополнительную нагрузку на автодороги.

Директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк считает: бизнес в Украине потеряет 10 млрд грн от повышения тарифов УЗ. Компромиссный вариант должен предусматривать решение проблемы с кросс-субсидированием пассажирских перевозок, освобождением железной дороги от уплаты акцизов и частично - платы за землю.

Также участники отметили важность запуска Национальной комиссии регулирования транспорта, который предусмотрен законопроектом №12142, а подход к реформированию УЗ должен быть комплексным, и предусматривать поиск компромиссных решений между повышением тарифов и повышением качества грузоперевозок, адресного подхода к отраслям-экспортерам. Кроме того, Укрзализныця и правительство должны лучше коммуницировать с бизнесом и экспертами, сюда относится и прозрачность и публичность финансового плана УЗ.

Как известно, экспортные железнодорожные перевозки в 2025 могут сократиться, если будут повышены грузовые тарифы, поскольку Укрзализныця хочет провести их индексацию на 37%. Такое решение приведет к дополнительному увеличению логистических расходов только предприятий ГМК на 8-10 млрд грн. В прошлом году грузы ГМК занимали более 45% экспортных перевозок по железной дороге.