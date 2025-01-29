Повышение грузовых тарифов УЗ приведет к сокращению валютных поступлений в Украину, - эксперт

"Укрзализныця" использует свое монопольное положение и ставит всех перед фактом, что мы будем повышать тарифы. Но что будет с предприятиями, которые сталкиваются с нехваткой персонала, подорожанием энергоресурсов и ростом себестоимости их продукции на мировых рынках? Поэтому, честно говоря, я верю в то, что здравый смысл возьмет верх. Потому что УЗ - это государственное предприятие, которое дотируется государством. А если ради сохранения одного предприятия убить несколько других - что будет с нашей экономикой тогда?", - отметил Сайгак.

Он напомнил, что ранее "Укрзализныця" уже увеличивала тарифы в одностороннем порядке, и собиралась заработать на этом повышении 6-7 миллиардов гривен. Но прогноз не оправдался, и на самом деле компания не заработала ничего.

"Производство уменьшилось. Ту цель, которую "Укрзализныця" фиксировала, она не достигла. И никакой отчетности не было от Укрзализныци по этому поводу. То есть, это повышение ради повышения. И сейчас будет то же самое абсолютно", - убежден эксперт.

Именно поэтому, убежден он, государство должно вмешаться в тарифную политику монополиста, и взвесить все риски, которые возможны в случае повышения тарифов на грузы, ведь это может негативно повлиять на экспортные сектора и значительно уменьшить валютные поступления в страну.

"Кабмин должен понимать, что на одних весах - повышение тарифов и бонусы для "Укрзализныци", а на других - минусы для экономики, частных предприятий и крупного бизнеса. Большинство предприятий понимают, что с таким повышением им нет смысла работать на экспорт, потому что на мировых рынках их продукция перестает быть конкурентоспособной. Соответственно, если они будут меньше отгружать, это меньше поступления валюты в бюджет. А очень нехорошие последствия для всего государства", - резюмировал Сайгак.

Напомним, ранее против намерения "Укрзализныци" повысить тарифы на грузовые перевозки выступила Европейская бизнес ассоциация: там напомнили, что до этого УЗ повысила тарифы сразу на 70%, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на 140%, металла - на 70%, а зерновых - на 65%. И из-за этого компания потеряла часть грузопотока, который перешел на автомобильный транспорт.

Ассоциация также призвала Кабмин не поддерживать повышение тарифа на грузы - потому что бизнесы в Украине уже и так закрываются из-за проблем ситуации в энергетике и дефицита персонала. Очередное подорожание логистики только ускорит эти процессы.