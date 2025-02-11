Повышение грузовых тарифов УЗ на 37% убьет украинское фермерство, - эксперт

"При подорожании на 37% перевозок Укрзализныци подорожает в целом логистика по стране. И это очень негативно повлияет на фермеров, в частности маленьких, это будет заложено в стоимость продукции и в дальнейшем повлечет за собой уменьшение площадей. Потому что на чем фермер может сэкономить сегодня? На удобрениях. Их будут вносить меньше, это повлияет на урожайность, а затем - на количество налогов, НДС и в целом на экономику страны", - пояснил Шамрицкий.

Он также выразил убеждение, что большинство фермеров, которые продолжат работу в таких условиях, будут пользоваться автомобильным транспортом вместо железной дороги. Поэтому, чтобы не добивать фермерство в Украине, власть должна не допустить роста тарифов УЗ.

"То, что происходит с тарифами - абсолютно аморально. Можно какими-то другими путями искать средства. Например, уменьшить заработные платы чиновникам. Но это точно не должно происходить за счет малого фермера. За последние три года малые фермеры начали отказываться от земли. Повышение тарифа УЗ на 37% может тоже уменьшить количество фермерских хозяйств по стране. А это повлияет на количество сельского населения. Потому что село вымирает параллельно с тем, как уезжают оттуда фермеры", - резюмировал Шамрицкий.

Напомним, ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины.