Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" это дорога в тупик для экономики, - УМП

"До войны только отрасль горно-металлургического комплекса потребляла где-то 60% всей электроэнергии, которая шла на промышленность. И перевозили более 40% того трафика, который дает Укрзализныця. Но после 2022 года фактически все предприятия работают в режиме выживания, подавляющее количество - в убыток", - напомнил Каленков.



Несмотря на это, отрасль, по его словам, продолжает делать весомый вклад в экономику: поддерживает громады в прифронтовых регионах, платит налоги, обеспечивает валютные поступления и мультипликационный эффект занятости.

"Наша отрасль создает до 7,5-8 рабочих мест в других отраслях, а грузовые перевозки - это основной источник прибыли "Укрзалізниці", - подчеркнул он.

Каленков обратил внимание, что уже сейчас перевозки грузов в ряде стран ЕС дешевле, чем в Украине, поэтому инициатива УЗ повысить грузовые тарифы это "не то, что экономически неразумно, необоснованно, это просто тупиковая дорога".



Президент "Укрметаллургпрома" отметил, что проблема УЗ носит системный характер, ведь компания фактически объединяет два разных бизнеса - прибыльный грузовой и убыточный пассажирский, который генерирует десятки миллиардов убытков ежегодно.

"Что делает "Укрзализныця"? Она просто перекладывает эти убытки на грузовые тарифы. У них нет другого выбора. Хотя эта ситуация ненормальная, и так не делается в европейских странах. Там есть государственное субсидирование пассажирских перевозок. Я думаю, что и у нас это тоже могло бы быть, тем более во времена войны. Ведь это социальный проект, расходы за который должно нести государство", - подчеркнул Каленков.



Он также предупредил, что повышение грузовых тарифов приведет к противоположному эффекту для самой компании - ведь клиенты начнут отказываться от ее услуг, и грузопоток уменьшится. Поэтому вместо прибыли компания снова получит убытки, и снова будет пытаться повысить тарифы.

"Наши предприятия начнут уменьшать объемы производства и выходить с рынка. Об этом говорит, например, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог". А это одно предприятие, которое генерирует где-то 8 миллионов тонн грузооборота, и это где-то 5% того, что "Укрзализныця" в этом году перевезла", - привел пример эксперт.