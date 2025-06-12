Повышение грузовых тарифов может спасти УЗ, но ударит по бюджету, - эксперт

По его словам, Минразвития разбираются в ситуации и они понимают, что просто махнуть шашкой и принять то, что предлагает "Укрзализныця", - это, возможно, нанесет больше вреда для бизнеса и для государственного бюджета в ближайшие месяцы.

"Вопрос, что мы делаем лучше одному дотационному предприятию, но наносим вред вообще госбюджету. Поэтому проводятся сейчас консультации с тем самым бизнесом и в Укрзализныцей, рассматриваются все вопросы. Насколько я понимаю, сейчас очень существенное давление на Укрзализныцю по вопросу уменьшения непроизводительных расходов", - отметил Сайгак.

По его словам, УЗ в условиях войны работает максимально эффективно, но в то же время, есть определенные действия со стороны компании, которые вызывают у бизнеса вопросы.

"Укрзализныця" работает над уменьшением своих непроизводственных расходов, и это, безусловно, плюс. Возможно, со временем мы выйдем на ту позицию, что Укрзализныця до максимума уменьшит свои непроизводительные расходы, и тогда будет смысл пересмотреть их потребности. Ведь тогда то, на сколько они хотят увеличить тарифы, уже будет как-то корректироваться с тем, на что соглашается и что может вытянуть бизнес. И мы найдем какую-то золотую середину", - подчеркнул Сайгак.

В то же время он подчеркнул, что либерализация рынка железнодорожных перевозок также внесет свой вклад: она навяжет Укрзализныце конкуренцию, и заставит государственного монополиста предоставлять более качественные услуги.

"УЗ проводила опрос, насколько все довольны качеством услуг, какие вопросы возникают. И там, честно говоря, рейтинг удовлетворенности клиентов очень низкий, очень. Около 67% клиентов недовольны работой "Укрзализныци", - отметил он.

Основные вопросы это:

отсутствие информирования о дислокации вагонов;

невозможность получить информацию о состоянии вагона, постоянные проблемы с начислениями от "Укрзализныци", в которых трудно разобраться.

Он констатирует и то, что часто случаются ошибки со стороны представителей "Укрзализныци" на местах, которые делают эти начисления, и тогда это вопрос к условно качественному составу работников.

"Поэтому вопрос есть. Но Укрзализныця открыта к диалогу с бизнесом, и такие встречи очень важны. Наверное, мы все-таки на правильной дорожке и движемся куда-то в правильном направлении", - резюмировал эксперт.