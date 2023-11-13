Повышение тарифа на железнодорожные перевозки ляжет на всех украинцев, - нардеп

"Бизнес переведет собственно эту стоимость на конечного потребителя, на нас с вами. Поэтому нужно обязательно обсуждать", - подчеркнула Клименко.

Она также отметила, что, если будет просьба от бизнеса провести такое обсуждение на платформе комитета или подкомитета Верховной рады, депутаты будут рады это рассмотреть и быть медиаторами.

По ее словам, сейчас УЗ имеет много кредитов, кроме того, компания в следующем году практически не будет иметь денег из госбюджета. Но она все еще может обратиться за поддержкой в крупные финансовые институты.

"Можно, видимо, привлечь гранты и кредиты. Возможно, они должны обращаться в международные институты, такие как ЕБРР, как другие финансовые институты, банковские, которые могут ей помочь наполовину грантами, наполовину кредитами. Но для этого надо прежде всего навести порядок в Укрзализныци", - подчеркнула нардеп.

Напомним, "Укрзализныця" инициировала увеличение тарифов на грузовые перевозки. Годом ранее в июле компания уже повышала тарифы на 70%.

В Украинском национальном комитете Международной торговой палаты ICC Ukraine заявили, что повышение тарифа приведет к росту цен и снижению конкурентоспособности украинской продукции.