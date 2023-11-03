Повышение тарифа на железнодорожные перевозки окажет негативное влияние на бизнес, - эксперт

"Действительно, ситуация напряженная. Мы видим ситуацию вокруг морского коридора, который был заблокирован несколько дней, потом - усиление внимания к экспортерам, инициатива по сокращению сроков возврата валютной выручки… Все это, да еще вместе с повышением тарифов УЗ, тянет бизнес вниз. Сейчас повышение не ко времени - особенно в контексте того, что наконец-то пошло определенное восстановление в экономике. Но весь этот позитив будет съедаться повышением финансового бремени из-за тарифов", - пояснил эксперт.

По его словам, Укрзализныця должна искать другие пути финансирования, используя свою позицию государственной компании, а не возвращаться все время в старую схему, а именно - повышение тарифов для бизнеса. Также негативно то, что компания инициирует повышение без общественной дискуссии.

"Есть функция привлечения через инвестиции, через долговые бумаги, и этот инструмент может быть использован. Есть возможность обратиться за грантовой и технической помощью, и наконец к кредитованию. Много было объявлено Укрзализныцей международных инициатив, а их реализация где? Вместо этого она весь время возвращается к старым методам - "возьмем деньги из бизнеса", - подчеркнул Головко.

Как известно, "Укрзализныця" в следующем году инициировала увеличение тарифов на грузовые перевозки на 20%.

Годом ранее в июле компания уже повышала тарифы на 70%.