RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Повышение тарифа на грузоперевозки не решит системные проблемы УЗ, - аналитики

Фото: повышение тарифа на грузоперевозки не решит системные проблемы УЗ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзалізниця" использует только один метод работы при постоянном падении грузоперевозок - повышение тарифов, которое ведет к еще большей потере грузоперевозок по железной дороге. УЗ должна найти пути для повышения объема грузоперевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK Center.

В последний раз УЗ повышала тарифы в 2022 году: с 1 января на 20,4% для грузов первого класса и на 6,5% для второго, а также с 29 июня - на 70% на все виды грузов. 

Аналитики отмечают: в будущем году УЗ снова планирует провести повышение тарифов, но в этот раз - назвать это "индексацией". Однако методологически это сделать сейчас нельзя, так как отсутствует официальная информация о росте цен производителей.

"Индексация тарифов на железнодорожные грузоперевозки производится на уровень роста индекса цен промпроизводителей. Но Госстат не оглашает индексы цен производителей промпродукции с февраля прошлого года. То есть, "бенчмарк" для увеличения официально отсутствует. При этом повышать тарифы на грузоперевозки ориентируясь на уровень роста потребительских цен (инфляции) - методологически некорректно", - отмечают в центре.

Стратегия УЗ, классического государственного монополиста, продолжает вызывать удивление и непонимание у всех грузоотправителей, пишет издание, ведь решения компании не являются логическими.

"Есть несколько шагов, которые любой бизнес начинает предпринимать при проблемах на рынке. Он работает над качеством услуг, чтобы вернуть клиентов, бросает все усилия на повышение операционной эффективности, чтобы снизить потери и себестоимость, и думает, куда инвестировать для получения новых возможностей и создания новых рынков. К сожалению, УЗ использует только один метод работы при постоянном падении грузоперевозок - постоянное повышение тарифов. Что в перспективе приведет к еще большей потере грузоперевозок по железной дороге", - добавляют аналитики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця