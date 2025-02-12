Повышение тарифа на грузовые перевозки УЗ - это выстрел себе в ногу, - эксперт

Профильное министерство развития понимает, что повышение тарифа на грузовые перевозки УЗ на 37% - это системный фактор, который негативно повлияет на состояние всей экономики, и должно донести это понимание до Кабинета министров.

"Я убеждена, что повышение тарифа - это выстрел себе в ногу. Поэтому Кабмин должен принять необходимые меры. Соответствующее профильное министерство должно было бы как-то представить свою позицию Кабмина относительно того, что это фактор системный, и он негативно повлияет на все другие отрасли. Это уже неоднократно рассчитывали и показывали. То есть, должны быть проведены какие-то специальные совещания и консультации на уровне Кабмина как минимум", - подчеркнула Ляпина.

Она также отметила, что в условиях, когда из-за войны действие регуляторного законодательства практически прекратилось, власть должна самостоятельно регулировать деятельность государственных монополистов, и следить, чтобы они не манипулировали своим состоянием, и не повышали необоснованно тарифы на свои услуги.

"Государство должно балансировать своих монополистов, иначе они могут делать все, что угодно. Должны быть проведены быть консультации и расчеты. Всем известно, что Укрзализныце есть что экономить и сокращать, чтобы не повышать тарифы, ведь там за последнее время было найдем много нарушений. После прекращения военных действий должен восстановиться закон об основах государственной регуляторной политики и вся процедура, предусмотренная законом. Но мы знаем, что монополисты манипулировали всем, чем угодно, и раньше им удавалось необоснованно повышать тарифы", - подчеркнула Ляпина.