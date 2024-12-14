Повышение тарифа на грузовые перевозки УЗ разрушит добывающую отрасль, - Оринчак

Грузовые тарифы "Укрзализныци" при пересчете в доллары уже на 25-60% выше уровня в 2019-2021 гг., а тарифное давление со стороны УЗ уже стало препятствием для восстановления производства в целом ряде отраслей.

"Повышение тарифа приведет к росту себестоимости нашей продукции, и уменьшит нашу конкурентоспособность на мировых рынках. Это, в свою очередь, вызовет сокращение объемов производства, приведет к убыткам и уменьшению инвестиций. И если кто-то думает, что это только теоретические угрозы, то напомню: недавно полностью прекратил свою работу Завалловский графитовый карьер, который является единственным в Украине разработанным месторождением этого материала. Он остановился, поскольку из-за высоких тарифов на перевозку и электроэнергию не выдержал конкуренции с Китаем", - подчеркнула Оринчак.

Она также отметила, что увеличение тарифов приведет к перетоку грузов с железной дороги на автотранспорт. Массовое появление грузовиков, загруженных различными видами добытых материалов, грозит резким ухудшением технического состояния автодорог, которое и до войны не было на удовлетворительном уровне.

"Повышение тарифа УЗ станет ударом для социальной сферы, особенно в громадах, где население зависит от добывающей промышленности не только в плане занятости, но и в плане доступа к базовым социальным услугам. Это может привести к уменьшению финансирования больниц, школ, детских садов и социальных программ, уменьшению зарплат работников и сокращению инфраструктурных инвестиций в городах присутствия", - предупредила Оринчак.

Она выразила убеждение, что вместо повышения тарифов, УЗ стоит сосредоточиться на более эффективном управлении затратами, улучшении эффективности управления и привлечении инвестиций в инфраструктуру. Это позволит обеспечить стабильное развитие без негативных последствий для отрасли и экономики в целом.

"УЗ имеет все условия для снижения грузовых тарифов на 15-20%, не теряя рентабельности и показывая прибыльность. Долгосрочным же решением проблемы является демонополизация "Укрзализныци" и выделение конкурентных услуг (таких как тяга), и распределение инфраструктурных услуг с регулированием тарифов Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", - резюмировала Оринчак.

Ранее глава Федерации работодателей транспорта Орест Климпуш заявил, что повышение тарифов УЗ в условиях военного положения - это шаг в неправильном направлении: из-за этого грузы перетекают на грузовики, и мы потеряем дороги, на строительство которых были потрачены миллиарды. Кроме того, это может привести к потере доверия среди граждан к министерским решениям.