Повышение тарифа "Укрзализныци" на 37% углубит кризис в экономике, - эксперт

"В 2022 году "Укрзализныця" единолично, без технико-экономических расчетов и прогноза последствий повысила тарифы на 70%. Это создало огромные проблемы, особенно для украинских экспортеров агропродукции и горно-металлургического комплекса. Сегодняшние намерения повысить тарифы на 37% повторяют те же ошибочные методы, которые углубляют кризис в украинской экономике. Это видно даже по макропоказателям: если в 2023 году мы имели рост ВВП в условиях войны 5,3%, то сегодня мы прогнозируем рост ВВП только 2,7%. И это по сути стагнация экономики", - отметил Кинах.

Он отметил: сейчас для Украины вопросы конкурентоспособности предприятий и устойчивости экономики имеют очень большое значение, а логистика занимает значительную долю в себестоимости нашей продукции.

"Укрзализныця", к сожалению, не учитывает в полном объеме условия, в которых работает украинский бизнес - проблемы бронирования, дефицита квалифицированных кадров, разрушение энергоструктур, включая генерацию, разрушение традиционных транспортных логистических путей. Поэтому, когда мы услышали намерения Укрзализныци повысить тарифы на 37%, мы начали дискуссию. Каждое повышение тарифов должно сопровождаться технико-экономическими расчетами и прогнозом последствий, включая специфику каждой отрасли. Но на сегодняшний день таких расчетов нет, в том числе в многовариантном сценарии развития этих событий", - подчеркнул Кинах.

Он также отметил, что "Укрзализныця" имеет убытки на пассажирском сегменте, которые покрываются с помощью перекрестного субсидирования, поэтому необходимо искать прозрачные государственные решения по компенсации этих убытков относительно тех тарифов на перевозки, которые искусственно занижены.

Напомним, ранее в Украинском клубе аграрного бизнеса заявили, что если Укрзализныця будет продолжать повышать тарифы, аграрии перейдут на альтернативные логистические пути - прежде всего, автотранспорт.