Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к сокращению валютных поступлений, - GMK Center

В украинских предприятиях выразили разочарование решением НКРЭКУ. Там отметили, что это решение регулятора негативно повлияет на все отрасли экономики Украины, особенно на те, которые обеспечивают украинский экспорт и промышленников, которые производят товары.

"По словам главы Федерации металлургов Сергея Беленького, после повышения тарифа на передачу расходы отрасли увеличатся на 1,6 млрд грн в год, при том, что 30% предприятий ГМК и так остановлено. В "АрселорМиттал Кривой Рог" отметили, что это приведет к негативным производственным последствиям и как следствие к снижению НДС на импорт сырьевых ресурсов примерно 100-150 млн грн в месяц и снижению валютных поступлений на 50-100 млн долларов", - пишет издание.

Со своей стороны, в "Интерпайпе" напомнили, что НКРЭКУ повышает этот тариф уже несколько лет подряд. Однако, проблема кросс-субсидирования и долгов в украинском энергосекторе является настолько хронической и системной, что, как показывает опыт, механическим повышением тарифа ее не решить, резюмировали в GMK Center.

Напомним, бизнес-ассоциации неоднократно обращались к НКРЭКУ с просьбой воздержаться от повышения тарифа - это грозит Украине потерей инвестиционной привлекательности и оттоком инвестиций. Также существенное повышение тарифа может привести к потере конкурентоспособности украинской продукции, что приведет к падению валютных поступлений в бюджет.